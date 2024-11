Weg zu Neuwahlen: Bundestag debattiert

Auf Antrag der AfD diskutiert der Bundestag heute über die Regierungskrise und über den Weg zu Neuwahlen.

Nach dem Bruch der Ampel-Koalition drängen Opposition und Wirtschaft Kanzler Olaf Scholz (SPD), schnellstmöglich den Weg für Neuwahlen freizumachen. Union, AfD, BSW und auch die FDP forderten am Donnerstag den Kanzler auf, dazu schon kommende Woche die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen.

Bundeskanzler Olaf Scholz will jedoch vorerst mit den Grünen in einer Minderheitsregierung weiterregieren. Bis Weihnachten will er noch mehrere ihm wichtige Gesetzesvorhaben durch das Parlament bringen. Erst Mitte Januar plant der Kanzler dann, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen, um Wahlen „spätestens bis Ende März“ möglich zu machen.

Diese Hängepartie zu Wahlterminen werde das Vertrauen in die Demokratie zusätzlich beschädigen, mahnte CSU-Chef Markus Söder.

Rufe nach baldigen Neuwahlen kamen auch aus der Wirtschaft: Es müsse „baldmöglichst Neuwahlen“ geben, erklärte die Präsidentin des Automobilverbands VDA, Hildegard Müller. „Weiteren Stillstand kann Deutschland sich in dieser Lage nicht leisten.“

Ähnlich kritisch äußerte sich der Präsident des Industrieverbands BDI, Siegfried Russwurm: „Angesichts der weltpolitischen Lage und der schlechten wirtschaftlichen Entwicklung des Standorts Deutschland brauchen wir jetzt so schnell wie möglich eine neue, handlungsfähige Regierung“.

Mehrheit der Deutschen will zügig Neuwahlen

Einer Umfrage zufolge wollen die Deutschen eher früher als später wählen. Bei einer Umfrage von Infratest-Dimap für die ARD sprachen sich am Donnerstag 65 Prozent für eine möglichst schnelle Neuwahl des Bundestags aus. Einen Termin im März – wie ihn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anpeilt – halten nur 33 Prozent für die bessere Lösung.

Würde der Bundestag bereits jetzt neu gewählt, könnte die Union demnach mit 34 Prozent der Stimmen rechnen. Für die AfD würden sich 18 Prozent entschieden, für die SPD 16 Prozent. Die Grünen kämen auf 12 und das BSW auf 6 Prozent. Die FDP müsste mit einem Stimmenanteil von 5 Prozent um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen.

Der Umfrage zufolge begrüßen 59 Prozent der Bundesbürger das Aus der Ampel. 40 Prozent machen die FDP für das Scheitern verantwortlich. 26 Prozent sehen die Schuld bei den Grünen, nur 19 Prozent bei der SPD.

Bundestag streicht Sitzungsprogramm

Vor dem Hintergrund der Regierungskrise hatte der Bundestag sein Sitzungsprogramm für diese Woche weitgehend gestrichen. So standen am Donnerstagnachmittag nach einer über vierstündigen Sitzungsunterbrechung nur noch die Vereidigung des neuen Finanzministers Jörg Kukies (SPD) sowie eine Debatte über Konsequenzen der US-Wahl auf der Tagesordnung. Die Sitzung wurde unterbrochen, damit die Fraktionen intern das weitere Vorgehen in der Regierungskrise beraten können.

Änderungen am Ablauf sind auch heute nicht ausgeschlossen. (afp/dl)