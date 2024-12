Weidel will nach Habeck-Absage Triell mit Scholz und Merz

Im Streit um die TV-Duelle der Kanzlerkandidaten bei ARD und ZDF schlägt die AfD nach der Absage von Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck an das geplante Duell mit AfD-Chefin Alice Weidel nun ein Triell vor.

„Nach der offiziellen Absage Robert Habecks für ein Duell mit Alice Weidel, bietet sich aus unserer Sicht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk doch wieder die Chance, zum beliebten Triell-Format zurückzukehren“, sagte Weidels Sprecher Daniel Trapp der „Bild“. Es würden die Vertreter der drei Parteien mit den besten Umfragewerten eingeladen, „und die Sache wäre wieder rund“.

Einen anderen Vorschlag machte dagegen FDP-Chef Christian Lindner: Er schlug am Mittwoch bei X/Twitter vor, den Platz von Habeck zu übernehmen. „Man darf den Ideenwettbewerb mit der AfD nicht scheuen, wenn man deren Wähler zurückgewinnen will“, schrieb er.

Der Robert #Habeck will in der #ARD nicht mit Alice #Weidel von der #AfD diskutieren. Wenn der Platz also frei ist, nehme ich ihn gerne. Man darf den Ideenwettbewerb mit der AfD nicht scheuen, wenn man deren Wähler zurückgewinnen will. CL

— Christian Lindner (@c_lindner) December 18, 2024