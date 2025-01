Weltkriegsbombe entschärft: Autobahn 45 in Hessen zeitweise gesperrt

Die Autobahn 45 ist in Hessen wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe zeitweise gesperrt worden. Die Autobahn war am Mittwochabend zwischen Herborn-Süd und Dillenburg für etwa eine Stunde sowohl in Richtung Hanau als auch nach Dortmund nicht befahrbar, wie das Polizeipräsidium in Gießen berichtete.

Ein Metallsucher hatte zuvor in einem Wald nahe der Autobahn die Weltkriegsbombe entdeckt und die Polizei informiert. Mitarbeiter eines Kampfmittelräumdiensts entschärften die Bombe vor Ort, was die Sperrung erforderlich machte. Anwohner waren von den Sicherheitsmaßnahmen nicht betroffen. (afp/red)