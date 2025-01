„Wir haben es satt“: Demonstration im Regierungsviertel

Anlässlich der Grünen Woche in Berlin ruft das Bündnis „Wir haben es satt“ auch in diesem Jahr zu einer Großdemonstration am Samstag in Berlin auf – es ist bereits die 15. Protestaktion.

Das Bündnis fordert verbindliche Gesetze für kostendeckende Erzeugerpreise und eine sichere Finanzierung von Tierschutz- und Umweltmaßnahmen. Das Motto in diesem Jahr lautet: „Gemeinwohl vor Konzerninteressen in der Agrarpolitik“.

Die Kundgebung zum Auftakt soll um 12.15 Uhr vor dem Kanzleramt starten, der Protestmarsch durchs Regierungsviertel um 13:00 Uhr.

Dem Bündnis „Wir haben es satt“ gehören nach eigenen Angaben rund 60 Organisationen aus Landwirtschaft und Gesellschaft an.

Im vergangenen Jahr hatten nach Veranstalterangaben rund 8.000 Menschen an der Demonstration teilgenommen. Ebenfalls am Samstag findet die Agrarministerkonferenz statt, zu der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) rund 70 Kollegen aus aller Welt sowie Delegationen internationaler Organisationen in Berlin empfängt. (afp/red)