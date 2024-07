Wissenschaftsrat empfiehlt dringende Transformation der Agrarsysteme: Milliarden Hungernde und Übergewichtige

Der Wissenschaftsrat hat am Montag (8. Juli 2024) einen Bericht mit Empfehlungen für die Agrar-, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften für die kommende Dekade veröffentlicht. Die Strukturbegutachtung hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Jahr 2021 in Auftrag gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung.

830 Millionen hungernde Menschen

Herausgekommen ist eine fast 250 Seiten umfassende Ausarbeitung in dessen Mittelpunkt fünf sogenannte Handlungsräume stehen: Forschung, Forschungs- und Dateninfrastrukturen, Bildung, Transfer und Innovation sowie Wissenschaftskommunikation und Politikberatung (S. 26 bis 80).

Zunächst positioniert sich der Rat und betont die Notwendigkeit einer Transformation (ab S. 10). So seien die Agrar- und Ernährungssysteme in ihrer derzeitigen Organisation trotz steigern Produktionsleistungen vielfach nicht in der Lage, die Weltbevölkerung ausreichend mit Lebensmitteln zu versorgen. Der Rat nennt Zahlen: bis zu 830 Millionen hungernde Menschen, drei Milliarden, die sich keine gesunde Ernährung leisten können, mehr als zwei Milliarden Übergewichtige. Generell sei die Tendenz steigend. Auch in Deutschland bestehen dem Rat zufolge große Unterschiede in puncto gesunder Ernährung.

Die derzeit angewandten Methoden zur Erzeugung von Lebensmitteln seien ein zentraler Faktor „für die Überschreitung der planetaren Grenzen“. Es werde zu viel Grundwasser verbraucht, auch verödeten Böden. Ein Anteil am Aussterben von Pflanzen und Tieren komme hinzu. Auch trügen die Agrar- und Ernährungssysteme zum Klimawandel bei, weil sie ein Drittel der weltweit erzeugten Energie verbrauchten und für ebenfalls ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen betrügen. Die Lage werde sich vor dem Hintergrund einer weiter steigenden Weltbevölkerung „aller Voraussicht nach weiter verschärfen“.

Bei Transformation viele Bereiche einschließen