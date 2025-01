Zahl der Arbeitslosen steigt im Januar auf fast drei Millionen

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist zu Jahresbeginn auf fast drei Millionen gestiegen. Im Januar waren „im Zuge der Winterpause“ 2,993 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg am Freitag mitteilte.

Die Arbeitslosenquote stieg damit um 0,4 Prozentpunkte von 6,0 Prozent im Dezember auf nun 6,4 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen stieg den Angaben zufolge im Januar um 186.000, saisonbereinigt sind das 11.000 Personen. Verglichen mit dem Januar des Vorjahres erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen um 187.000.

„Die Wirtschaftsschwäche hinterlässt immer tiefere Spuren“ auf dem Arbeitsmarkt, erklärte die BA. 7,2 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen im erwerbsfähigen Alter waren im Januar hilfebedürftig, insgesamt 1.005.000 Arbeitslosengeldempfänger im Januar. Dabei gibt es 92.000 Arbeitslosengeldempfänger mehr im Vergleich zum Vorjahr. (afp/red)