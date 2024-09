Östliche NATO-Länder fordern Abschuss von russischen Drohnen über ihren Staatsgebieten

Verteidigungsminister der östlichen NATO-Mitgliedstaaten haben eine gemeinsame Reaktion des Verteidigungsbündnisses auf Luftraumverletzungen durch russische Drohnen und Raketen gefordert. Das berichten Agenturen. Die Vertreter von neun an der NATO-Ostflanke gelegenen Staaten zeigten sich bei einem Treffen in Bukarest am Mittwoch (18. September) „zutiefst besorgt über das wiederholte Eindringen“ russischer Geschosse in ihren Luftraum und drangen auf eine „kollektive Antwort innerhalb der NATO“.

Rumänien fordert „robuste und koordinierte Antwort“ der NATO

Notwendig sei es zudem, die Fähigkeiten zum Aufspüren, zur Identifizierung und notfalls auch zum Abschuss niedrig und langsam fliegender Objekte zu erhöhen, erklärten die Minister.

Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 greift Russland die Ukraine nahezu täglich mit Drohnen oder Raketen an, heißt es vonseiten der Agenturen weiter. Darunter befänden sich auch Ziele nahe den ukrainischen Westgrenzen zu EU- und NATO-Mitgliedstaaten. Rumänien und Lettland hatten in diesem Monat eine Durchquerung ihres Luftraums durch russische Drohnen und Raketen während eines nächtlichen Angriffs auf die Ukraine gemeldet.

Eine „robuste und koordinierte Antwort“ der NATO auf derartige Vorfälle sei notwendig, sagte der rumänische Verteidigungsminister Angel Tilvar nach dem Treffen. Daran nahmen die Verteidigungsminister von Bulgarien, Tschechien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen und der Slowakei in Bukarest teil.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hatte die Nachbarstaaten seines Landes zuvor aufgefordert, die Möglichkeit eines Abschusses russischer Raketen und Drohnen über ihrem Gebiet zu prüfen. Sybiha bezeichnete die russischen Luftangriffe als „globale Bedrohung“.

Rumänien hatte vor anderthalb Wochen zwei Kampfjets aufsteigen lassen, um eine russische Drohne in seinem Luftraum zu überwachen. Der Vorfall heizte eine Diskussion darüber an, ob das Land verirrte russische Drohnen abfangen sollte. Mehrfach waren in der Vergangenheit Bruchstücke russischer Drohnen in rumänischem Gebiet eingeschlagen.

Russische Drohnen über Deutschland?

Im August 2024 wurden mehrfach Drohnen über einem Industriepark in Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) gesichtet, schrieb die „Bild“ (hinter Bezahlschranke). Erstmals sei ein Überflug am 8. August registriert worden. Der Einsatz werde russischen Agenten zugeordnet, die Drohnen möglicherweise von zivilen Schiffen in der Nordsee gestartet hätten.

Beweise für eine russische Herkunft gebe es nicht, doch es werde ermittelt. „Bild“ zitiert Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeldt: „Die Staatsanwaltschaft Flensburg bestätigt die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der Agententätigkeit zu Sabotagezwecken im Zusammenhang mit wiederholten Drohnenflügen über kritischer Infrastruktur in Schleswig-Holstein.“

In dem Industriegebiet befinden sich neben Chemie-Betrieben ein LNG-Terminal sowie ein abgeschaltetes Kernkraftwerk.

