Algerien feiert Olympiasiegerin: „Hexenjagd getrotzt“ – Kritiker: „Mann hat Frauenwettbewerb gewonnen“

Am Freitagabend, 9.8., hat die algerische Boxerin Imane Khelif ihren Finalkampf gegen die chinesische Weltmeisterin Yang Liu nach Punkten für sich entschieden. Damit holte sie erstmals Gold in der Kategorie der Frauen bis 66 Kilogramm.

Die Sportlerin stand seit ihrem 46-Sekunden-Kampf im Achtelfinale gegen die Italienerin Angela Carini im Zentrum einer Geschlechterdebatte. Diese wurde ausgelöst durch den Umstand, dass Khelif vom Boxverband IBA 2023 bei den Weltmeisterschaften in Neu-Delhi disqualifiziert worden war.

Der Verband, dem das IOC im Vorjahr wegen behaupteter Compliance-Verstöße den Status als Weltverband aberkannt hatte, wies auf Testergebnisse am Rande seiner Weltturniere hin. Diese hätten ergeben, dass Khelif Testosteronwerte „im männlichen Bereich“ aufweise und außerdem XY-Chromosomen, was sie zu einem biologischen Mann mache.

Das IOC sprach von „willkürlichen“ Verfahren ohne ausreichende Garantien. Für das Komitee sei entscheidend, dass Khelif als Frau geboren worden und aufgewachsen sei. Sie habe zudem bereits über Jahre hinweg an Wettkämpfen teilgenommen. Aus Sicht des IOC sei ein unfairer Wettbewerbsvorteil der Boxerin nicht ersichtlich.

Die Führung des Olympiakomitees sprach von einer „Hexenjagd“ auf die Starterin, auch Khelif selbst äußerte, es sei eine „Kampagne“ geführt worden. Nach ihrem Finalsieg auf dem Court Philippe Chatrier äußerte sie mit Blick auf ihre Goldmedaille:

„Das ist meine Antwort, ich bin eine starke Frau.“

Berichten aus ihrem Heimatland Algerien zufolge leidet Khelif unter sogenanntem Hyperandrogenismus. Diese Erkrankung ist mit zu hohen Androgenwerten im Blut verbunden, die erhöhte Testosteronwerte und das Vorhandensein von XY-Chromosomen bewirkt. Es handele sich allerdings um eine Krankheit, die im sportlichen Wettbewerb potenzielle Vorteile mit sich bringen könne.

Die IBA warf dem IOC hingegen vor, ungerechtfertigte Vorteile für Khelif zu billigen und die Sicherheit der anderen Starterinnen zu vernachlässigen. In einer Pressekonferenz in Paris verteidigte der Verband sein Vorgehen und machte deutlich, dass nach seiner Einschätzung nur Personen mit alleinigen XX-Chromosomen in Frauenwettbewerben teilnehmen sollten.

Kritiker werfen der IBA vor, sich über die genauen Ergebnisse der Tests auszuschweigen und Intransparenz zeigen. Der Verband verteidigt sich mit der Aussage, aus Datenschutzgründen keine detaillierten Ergebnisse veröffentlichen zu wollen.

Die Debatte über das Antreten und die Erfolge von Khelif nahm in vielen Ländern der Welt Züge eines Kulturkampfs an. Rechte und konservative Politiker, aber auch alt-feministische Akteure wie „Emma“-Gründerin Alice Schwarzer, sahen einen Sieg „woker“ Vorstellungen gegen Frauenrechte. Nach ihrer Überzeugung hatte Khelif ungerechtfertigte Vorteile ihren Gegnerinnen gegenüber.

Das Narrativ lautete, bei Imane Khelif handele es sich aufgrund der Testosteronwerte und der laut IBA nachgewiesenen XY-Chromosomen um einen biologischen Mann. Medien titelten von einem „algerischen Schläger“. US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump kündigte an, im Fall eines Wahlsieges Gesetze auf den Weg zu bringen, die verhinderten, dass „Männer am Frauensport teilnehmen“.

Kritik an der Teilnahme Khelifs am olympischen Frauenboxen übten auch X-Eigentümer Elon Musk und „Harry Potter“-Autorin J. K. Rowling. Demgegenüber betonte IOC-Präsident Thomas Bach, es habe „nie ein Zweifel daran bestanden“, dass es sich bei Khelif um eine Frau handeln würde. Mit Blick auf die Herkunft von IBA-Chef Umar Kremlew witterte er eine „russische Desinformationskampagne“.

Die Schwimmerin Riley Gaines meldete sich in der Debatte ebenfalls zu Wort. Sie hatte mehrfach erste Plätze zugunsten der transsexuellen Konkurrentin Lia Thomas eingebüßt, ehe die Schwimmverbände eine Kehrtwende einlegten.

Lia Thomas war vom Heimatverband von der Teilnahme an den Olympischen Spielen ausgeschlossen worden. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hatte das Urteil bestätigt. Der Unterschied in beiden Fällen besteht aus Sicht der Entscheidungsträger offenbar darin, dass Thomas als biologischer Mann geboren ist und die männliche Pubertät durchgemacht hatte. Dies schaffe einen Wettbewerbsvorteil, der jenen der als Frau geborenen Imane Khelif aufgrund ihrer unterschiedlichen geschlechtlichen Entwicklung substanziell übersteige.

Gaines vermag diese unterschiedliche Handlung nicht nachzuvollziehen. Auf X äußert sie: „Jeder weiß, dass diese Boxer männlich sind, auch das IOC und die Frauen im Ring“. Diese Geschlechterdebatte sei „das Bürgerrechtsthema unserer Zeit“. Es komme auf die Chromosomen an. Bereits zuvor hatte sie die Frage aufgeworfen, warum „wir überhaupt Frauensport haben, wenn auch mittelmäßige Männer mitmachen dürfen“.

Another woman loses to a male at the Olympics, another woman protesting with a powerful „XX“ display.

Everyone knows these boxers are male, including the IOC and the women in the ring. This is the civil rights issue of our time.

XX ≠ XY pic.twitter.com/4BRuW8UMvZ

— Riley Gaines (@Riley_Gaines_) August 7, 2024