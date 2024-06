Stuttgart: Ungarns Regierungschef Orban kommt zum Spiel Ungarn – Deutschland

Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán kommt zur Fußball-Europameisterschaft nach Deutschland. Vor dem zweiten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn wird Orbán am Mittwoch (14:30 Uhr) in Stuttgart vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) und dem Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) empfangen.

Neben Orbán, Kretschmann und Nopper werden auch der Präsident des Deutschen Fußball-Bunds, Bernd Neuendorf, und der Präsident des ungarischen Fußballverbands, Sándor Csányi, bei dem Empfang sprechen.

Am Abend besuchen Orbán und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Stuttgart das Fußballspiel. Am Freitag wird Orbán dann von Scholz in Berlin empfangen.

Das Treffen im Kanzleramt steht nach Angaben der Bundesregierung im Zeichen der anstehenden ungarischen EU-Ratspräsidentschaft. Ungarn übernimmt am 1. Juli turnusmäßig für sechs Monate den Vorsitz im Kreis der EU-Mitgliedstaaten. (afp/red)