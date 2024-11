Nach Amsterdam: Eliteeinheit schützt israelische Nationalmannschaft beim Spiel in Paris

Nach den antisemitischen Ausschreitungen am Rande des Spiels eines israelischen Fußballclubs in Amsterdam will Frankreich das anstehende Spiel seiner Nationalmannschaft gegen Israel massiv absichern.

Es würden bei der Begegnung am Donnerstag in Paris 4.000 Polizisten und Gendarme mobilisiert, kündigte am Sonntag Polizeipräfekt Laurent Nuñez an. Er sprach zugleich von einem „Hochsicherheitsspiel in einem geopolitisch sehr angespannten Umfeld“.

Das Nations-League-Spiel zwischen Frankreich und Israel findet am Donnerstag im Pariser Stade de France statt. Mit dem Einsatz der 4.000 Polizisten werde das allgemein übliche Kontingent für Fußballspiele „enorm verstärkt“, sagte Nuñez dem Fernsehsender BFMTV.

Ein solches Aufgebot sei „sehr unüblich“. Zugleich kündigte der Polizeipräfekt an, dass die israelische Nationalmannschaft von einer Eliteeinheit der nationalen Polizei geschützt werden solle.

Was geschah in Amsterdam?

Nach Angaben der niederländischen Polizei war es am Donnerstagabend im Anschluss an ein Spiel von Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv zu gewalttätigen Angriffen auf die israelischen Fußballfans gekommen.

Fünf Menschen mussten im Krankenhaus behandelt werden, 20 bis 30 Fans wurden leicht verletzt. 62 Menschen wurden festgenommen. Die Bürgermeisterin von Amsterdam, Femke Halsema, sagte, das Ansehen der Stadt sei durch „hasserfüllte antisemitische Randalierer“ „zutiefst beschädigt“ worden.

(afp/red)