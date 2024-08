Olympia-Abschlussfeier in Paris mit Fahnenmeer und Karaoke

„We Are The Champions“ und „Les Champs Elysées“: Mit einem Fahnenmeer, einer Karaoke-Party und letzten Medaillenauszeichnungen wird in Paris der Abschluss der Olympischen Sommerspiele gefeiert. Die vielen tausend Sportlerinnen und Sportler zogen am Sonntagabend – angeführt von ihren Fahnenträgern – ins Stade de France.

Die deutsche Flagge wurde von der Triathletin Laura Lindemann und dem Kanuten Max Rendschmid getragen, die beide Gold gewonnen hatten. An den Olympischen Spielen in der französischen Hauptstadt hatten rund 10.500 Athleten aus 203 Ländern teilgenommen.

Die Sängerin Zaho de Sagazan eröffnete mit dem französischen Chanson „Sous le ciel de Paris“ (Unter dem Himmel von Paris) das kulturelle Programm der Feier. Der umjubelte französische Schwimmer Léon Marchand nahm die Olympische Flamme in einer Laterne entgegen und trug sie ins Stade de France.

Während die Olympia-Eröffnung bei strömendem Regen stattgefunden hatte, fand die Abschlussfeier bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius statt.

Mit großer Spannung wurde vor allem der zweite Teil der Abschlussfeier erwartet, der traditionell von den Organisatoren der nächsten Olympischen Sommerspiele gestaltet wird. Eine Hauptrolle sollte Hollywood-Star Tom Cruise spielen, der schon seit einigen Tagen in Paris ist: US-Medien berichteten, der 62-jährige Schauspieler werde sich bei einem Stunt vom Dach des Stadions abseilen und dabei die Olympische Flagge tragen. Für die symbolische Übergabe des Staffelstabs an Los Angeles hat Cruise demnach auch schon vorab Video-Sequenzen auf beiden Seiten des Atlantiks gedreht. (afp)