Spielplan Tag 4: Übersicht deutscher Wettkämpfe und Medaillenkämpfe

Von 08:30 Uhr mit Badminton bis Sonntag früh 04:00 Uhr mit Surfen kommen Sportbegeisterte am Samstag, 27. Juli, auf ihre Kosten. Die deutschen Athleten selbst werden sich an diesem Tag in 18 Disziplinen mit internationalen Sportlern messen. In fünf können sie auf Medaillen hoffen.

Die erste Medaille des Tages und der Olympischen Spiele 2024 kann um 10:30 Uhr im Schießen (100 m Luftgewehr) geholt werden. Sofern das deutsche Duo aus Anna Janssen und Maximilian Ulbrich die Qualifikation meistert, könnten sie die erste Medaille für Deutschland holen. Ebenfalls Medaillen könnte es für die Deutschen im Wasserspringen, Judo, Radsport, Fechten und Schwimmen geben.

Des Weiteren finden die Qualifikationen im Schießen der Damen und Herren sowie dem Gerätturnen statt. In den Vorrunden und Vorläufen beweisen sich die Deutschen im Rudern, Tennis, Kanu-Slalom und Surfen, während die Reiter ihre erste Teilprüfung in Dressur absolvieren. Außerdem finden Gruppenspiele mit deutscher Beteiligung in den Sportarten Volleyball, Basketball, Badminton, Hockey, Handball und Tischtennis statt.

Spielplan 27. Juli 2024 – Olympia Tag 4

Änderungen vorbehalten, einschließlich Wettkämpfen mit deutscher Beteiligung (orange), Duellen um Medaillen (Zeit grün) und noch nicht feststehenden Paarungen (grau).

Wer die Wettkämpfe nicht vor Ort verfolgen kann, dem bringen ARD, ZDF und „Eurosport“ die Olympischen Spiele ins Wohnzimmer.