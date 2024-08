Diesen Einfluss haben Casinos auf die Wirtschaft

In einem Casino wird Geld gewonnen, Geld verloren, Geld neuerlich gewonnen. Glücksspiel hat die Menschheit schon immer fasziniert. Aber wie wirkt sich das Glücksspiel auf die Wirtschaft aus? Tatsächlich sollte man den Einfluss der Spielbanken auf die lokale Wirtschaft nicht unterschätzen.

Definition Glücksspiel

Beim Glücksspiel handelt es sich um eine Spielform, deren Ausgang von zufälligen Ereignissen bestimmt wird. Glücksspiele gibt es in unterschiedlichen Formen: Es gibt Casinos, Online Casinos – eine Übersicht findet man unter anderem hier: http://casinoohnesperrdatei.net – sowie Sportwetten und Lotterien.

Je nachdem, welche Art von Glücksspiel bevorzugt wird, sollte danach die Entscheidung getroffen werden, wo man sein Glück auf die Probe stellen will. Wer etwa gerne Blackjack spielt, ist im Casino bzw. Online Casino an der richtigen Stelle. Tippt man gerne auf die Spiele der deutschen Bundesliga, so sollte man sich für einen Online Buchmacher entscheiden.

Das Glücksspiel beschert dem Staat hohe Steuereinnahmen

Steuereinnahmen, die im Zuge des Glücksspiels generiert werden, haben durchaus Auswirkungen auf die Wirtschaft: In einigen Ländern stellt das Glücksspiel sogar eine der bedeutendsten Einnahmequellen für den Staatshaushalt dar.

Jedoch gibt es auch Kritik: Die Abhängigkeit von den Glücksspielsteuern kann auf lange Sicht problematisch sein – aus diesem Grund ist es ratsam, sich auch mit alternativen Einkommensquellen zu befassen.

In Deutschland wurde der neue Glücksspielstaatsvertrag im Juli 2021 eingeführt. Durch die Überarbeitung des Gesetzes und der dadurch resultierenden Legalisierung konnte eine neue Einkommensquelle für den Staatshaushalt gefunden werden, den es zuvor auf diese Art und Weise nicht gab.

Glücksspiel hat auch Auswirkungen auf den Tourismus

Ein Aspekt, der übersehen wird, ist der Beitrag des Glücksspiels zum Tourismus. Schließlich locken Casinos Besucher aus der ganzen Welt an – somit wird hier eine nicht zu außer Acht lassende Summe in die lokale Wirtschaft gespült. In Städten wie Macau oder Las Vegas stellt der Glücksspieltourismus sogar die Haupteinnahmequelle dar.

Zudem kann auch die Errichtung einer neuen Spielbank die Entwicklung von Hotels und weiteren touristischen Einrichtungen fördern, die sich in der unmittelbaren Umgebung befinden.

Jene Standorte haben eine extrem große Bedeutung für die regionale Wirtschaft. Schließlich werden Arbeitsplätze geschaffen und Touristen angelockt, die vor Ort ihr Geld ausgeben – und das nicht nur im Casino.

Welchen Einfluss haben Online Casinos?

Der Einfluss der Online Casinos auf die Glücksspielbranche ist enorm. Spieler können heute von überall aus und jederzeit das Spiel im Online Casino starten. Es werden Einnahmen für die Betreiber der Online Casinos generiert, sodass Arbeitsplätze geschaffen werden – hier in erster Linie im Bereich der IT-Branche.

Die Plattformen müssen heutzutage sehr benutzerfreundlich und selbsterklärend, aber auch ansprechend sein, und die Spiele sind heute grafisch aufwändig, sodass man Programmierer und Grafiker benötigt, die hier mit vollem Einsatz bei der Sache sind.

Das Fazit

Casinos, ganz egal, ob klassische Spielbanken oder Online Casino, haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Wirtschaft. So tragen sie zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei und sorgen dafür, dass Geld in die Staatskassen fließt.

Jedoch sollte man das Suchtpotential nicht ignorieren und versuchen, das Glücksspiel auf die Art und Weise zu regulieren, damit die Risiken reduziert werden, der Spielspaß aber nicht zu stark darunter leidet.