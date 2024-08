Rentensystem im freien Fall: Wird Ihre Rente zum Luftschloss?

Die Fakten sprechen eine deutliche Sprache, und es wird Zeit, dass wir uns ehrlich damit auseinandersetzen.

Das gebrochene Versprechen

„Die Rente ist sicher.“ – Dieses berühmte Zitat des ehemaligen Arbeitsministers Norbert Blüm klingt heute wie blanker Hohn. Die Realität sieht anders aus: Wenn wir den aktuellen Kurs beibehalten, droht vielen Deutschen im Alter die Armut.

Das Rentensystem, auf das wir uns jahrzehntelang verlassen haben, steht vor dem Ruin. Und das betrifft jeden Einzelnen von uns – egal, ob Sie gerade ins Berufsleben starten, mitten im Erwerbsleben stehen oder kurz vor der Rente sind.

Die harte Realität

Lassen Sie mich Ihnen zunächst die Fakten präsentieren: Die implizite Schuld der Rentenversicherung beträgt über 2,6 Billionen Euro. Das sind 31.000 Euro pro Kopf – auch für Sie und Ihre Kinder.

Während 1962 noch sechs Erwerbstätige einen Rentner finanzierten, sind es heute nur noch weit unter zwei. Bis 2050 wird dieses Verhältnis auf katastrophale 1,3 zu 1 sinken.

Das Rentenniveau wird voraussichtlich von aktuell 48% des Durchschnittseinkommens auf nur noch 43% im Jahr 2035 sinken.

Die Beitragssätze werden von aktuell 18,6% des Bruttolohns auf voraussichtlich 22,3% bis 2030 steigen – eine massive Mehrbelastung für alle Arbeitnehmer.

Der jährliche Bundeszuschuss zur Rente betrug 2023 bereits ganze 112 Milliarden Euro und wird in den kommenden Jahren sicher ansteigen.

Die Lebenserwartung steigt kontinuierlich: Bis 2060 wird die durchschnittliche Rentenbezugsdauer auf fast 20 Jahre anwachsen, was das System zusätzlich belastet.

Die Zahl der Rentner wird von aktuell etwa 21 Millionen auf voraussichtlich 24 Millionen im Jahr 2035 steigen. Diese Zahlen zeichnen ein düsteres Bild der Zukunft unseres Rentensystems. Doch das war noch nicht alles.

Die Auswirkungen der Migrationspolitik

Ein weiterer Faktor, welcher unser Sozialsystem massiv belastet, ist die unkontrollierte Zuwanderung. Die Studie “Ehrbarer Staat? Fokus Migration” der Stiftung Marktwirtschaft unter Leitung von Prof. Bernd Raffelhüschen offenbart: Die Kosten der Zuwanderung für Deutschland bis zum Jahr 2070 werden auf 5,8 Billionen Euro geschätzt.

Um die Dimension dieser Summe zu verdeutlichen: Mit diesem Betrag könnte man theoretisch die gesamten Renten in Deutschland für etwa 16 Jahre finanzieren – wenn er nicht für die Bewältigung der Migrationsfolgen aufgewendet werden müsste.

Noch besorgniserregender ist die Auswirkung auf die sogenannte Nachhaltigkeitslücke unseres Staatshaushaltes. Diese Lücke, die das Missverhältnis zwischen künftigen Ausgaben und Einnahmen des Staates beschreibt, wird durch die Zuwanderung massiv vergrößert. Konkret steigt sie von bereits 447,8% auf 497,1% des Bruttoinlandsprodukts.

Was bedeutet das für Sie? Es bedeutet, dass jeder Bürger, auch Sie und Ihre Kinder, in Zukunft entweder deutlich höhere Steuern und Abgaben zahlen oder massive Leistungskürzungen hinnehmen muss. Und selbst wenn die Hälfte aller Zuwanderer hochqualifiziert wäre – was bei weitem nicht der Fall ist – bliebe die fiskalische Bilanz der Migration negativ.

Diese Zahlen zeigen überdeutlich: Unser Sozialsystem ist nicht für eine Massenzuwanderung ausgelegt. Die aktuelle Politik führt uns geradewegs in eine finanzielle Katastrophe, die alle Bürger treffen wird. Es ist höchste Zeit, dass die Verantwortlichen in der Politik diese Fakten zur Kenntnis nehmen und entsprechend handeln, um den sozialen Frieden in unserem Land zu wahren.

Persönliche Auswirkungen: So trifft Sie die Rentenkrise

Die Konsequenzen sind für jeden spürbar: Junge Menschen werden immer mehr einzahlen müssen – für eine Rente, die sie möglicherweise nie in angemessener Höhe erhalten werden.

Menschen in der Mitte des Erwerbslebens sehen ihre erhoffte Rente wie Eis in der Sonne schmelzen. Ältere, die kurz vor dem Ruhestand stehen, müssen erkennen, dass ihre Altersvorsorge bei weitem nicht ausreicht, um den gewohnten Lebensstandard zu halten.

Wie das Rentensystem Ihr Vermögen aushöhlt

Das aktuelle Rentensystem hat sich zu einem Mechanismus der schleichenden Enteignung entwickelt. Ihre Einzahlungen schaffen keine echten Vermögenswerte für Ihre eigene Zukunft. Stattdessen erwerben Sie lediglich das Versprechen, dass zukünftige Generationen auch für Sie einzahlen werden – ein Versprechen, das angesichts der demografischen Entwicklung auf sehr tönernen Füßen steht.

Zudem sind die eingezahlten Beiträge der Inflation ausgesetzt. Das Geld verliert stetig an Wert und muss durch immer höhere Rentenerhöhungen „ausgeglichen“ werden – ein Teufelskreis, der das System weiter destabilisiert.

Was hier passiert, ist nichts anderes als eine massive Umverteilung von Jung zu Alt, von Arbeitnehmern zu Rentnern. Doch es geht noch weiter: Die steigenden Beiträge und sinkenden Leistungen kommen einer schleichenden Enteignung gleich.

Sie zahlen immer mehr ein, bekommen aber immer weniger heraus. Ihr hart erarbeitetes Geld wird Ihnen faktisch aus der Tasche gezogen, ohne dass Sie eine realistische Chance haben, es jemals in vollem Umfang zurückzubekommen.

Diese Form der Enteignung wird noch verstärkt durch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Niedrigzinsen und Inflation fressen Ihre Ersparnisse auf, während die Rentenbeiträge steigen. Es ist ein Teufelskreis, aus dem es im aktuellen System kein Entkommen zu geben scheint.

Die drohende Gefahr: Altersarmut als reales Risiko

Die Gefahr der Altersarmut ist real und könnte bald Millionen Deutsche treffen. Die gegenwärtigen Zahlen zeigen uns, wohin die Reise geht: Der Deutschen Rentenversicherung zufolge hätten fast 720.000 Rentner zum Ende des ersten Quartals diesen Jahres zusätzlich zu ihrer Rente die Grundsicherung bezogen.

Stellen Sie sich vor, nach einem Leben voller Arbeit am Existenzminimum leben und auf Leistungen des Sozialamts angewiesen sein zu müssen oder im schlimmsten Fall sogar ganz ohne Rente dazustehen. Ein unwürdiges Szenario, das es unbedingt zu verhindern gilt.

Doch die Zeit läuft uns davon. Jedes Jahr, das verstreicht, ohne dass grundlegende Reformen angegangen werden, verschärft die Situation weiter. Die Politik scheint unfähig oder unwillig, die notwendigen Schritte einzuleiten.

Ihr Ausweg aus der Rentenfalle: Handeln Sie jetzt!

Angesichts dieser düsteren Aussichten ist es wichtiger denn je, dass Sie Ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen. In Anbetracht dieser Probleme ist es unerlässlich, sich umfassend über die Risiken des aktuellen Rentensystems zu informieren und alternative Wege der Altersvorsorge in Betracht zu ziehen.

Die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und Währungskrisen Edelmetalle wie Gold und Silber die Rolle des sicheren Hafen spielen. Sie bieten einen effektiven Schutz vor Inflation und der schleichenden Enteignung durch ein marodes Finanzsystem. Im Gegensatz zu Papiergeld haben Edelmetalle einen intrinsischen Wert, der über Jahrtausende Bestand hatte und weiterhin haben wird.

Gerade in der aktuellen Situation, in der unserem Rentensystem ein Kollaps droht und die Politik keine tragfähigen Lösungen präsentiert, ist es entscheidend, dass Sie selbst aktiv werden. Edelmetalle spielen dabei eine wichtige Rolle in Ihrer persönlichen Absicherungsstrategie.

Die Macht der Edelmetalle: Ihr Schutzschild gegen die Rentenkrise

Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen, warum Edelmetalle in der aktuellen Situation so wertvoll sind.

Wertbeständigkeit: Gold und Silber haben über Jahrtausende ihren Wert behalten, während Währungen kamen und gingen. In Zeiten von Hyperinflation oder Währungsreformen bewahrten Edelmetalle stets ihre Kaufkraft.

Unabhängigkeit von staatlichen Systemen: Anders als Ihre Rentenansprüche sind Edelmetalle nicht von der Zahlungsfähigkeit des Staates oder dem Funktionieren des Finanzsystems abhängig.

Schutz vor Inflation: Während die Kaufkraft des Euros stetig sinkt, bieten Edelmetalle einen effektiven Schutz vor der schleichenden Geldentwertung.

Krisensicherheit: In Zeiten wirtschaftlicher oder politischer Krisen steigt die Nachfrage nach Gold und Silber oft an, was zu Wertsteigerungen führen kann. Erst kürzlich erreichte Gold einen neuen Höchststand von über 2.500 US-Dollar.

Physischer Besitz: Im Gegensatz zu digitalen Vermögenswerten oder Papiergeld können Sie Edelmetalle physisch besitzen und aufbewahren, was in Krisenzeiten von unschätzbarem Wert sein kann.

Globale Akzeptanz: Gold und Silber werden weltweit als Wertaufbewahrungsmittel anerkannt, was Ihnen eine hohe Flexibilität und Sicherheit bietet.

Die Integration von Edelmetallen in Ihre Altersvorsorgestrategie spielt eine wichtige Rolle dabei, die Risiken des maroden Rentensystems kleinzuhalten und Ihr hart erarbeitetes Vermögen vor der drohenden Enteignung zu schützen.

Ihre Entscheidung für ein sorgenfreies Alter

Die Anzeichen für einen bevorstehenden Kollaps des Rentensystems sind unübersehbar. Der demografische Wandel, die steigende Staatsverschuldung und die zunehmende Belastung durch unkontrollierte Zuwanderung gleichen einem Sturm, der sich am Horizont zusammenbraut. Die aktuelle Inflationsentwicklung könnte der Windstoß sein, der dieses fragile Gebilde zum Einsturz bringt und eine Flutwelle sozialer und finanzieller Verwerfungen auslöst.

Unser Webinar „Die große Umverteilung“ am 28.08.2024 bietet Ihnen die Chance, sich umfassend zu informieren und konkrete Handlungsstrategien zu entwickeln. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre finanzielle Zukunft aktiv zu gestalten und sich gegen die drohenden Verwerfungen zu wappnen.

Ihr Dominik Kettner