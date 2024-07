Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern und Starkregen

Nach hochsommerlichen Temperaturen von mehr als 30 Grad hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag vor schweren Gewittern und Starkregen in Teilen Deutschlands gewarnt. In Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Thüringen und Bayern könne es zu Unwettern kommen, teilten die Meteorologen mit. Dabei könnten örtlich in kurzer Zeit bis zu 25 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Zudem seien Hagel und stürmische Böen möglich.

Laut DWD sind vereinzelt auch extreme Unwetter mit noch stärkeren Regenfällen nicht ausgeschlossen. In der Nacht zu Montag sei vor allem südlich der Fränkischen Alb und im Norden zunächst mit teils kräftigen Gewitter zu rechnen, die sich in der zweiten Nachthälfte jedoch abschwächten. Am Montag können laut dem Wetterdienst im Südosten und vereinzelt ganz im Osten noch teils markante Gewitter auftreten. Mit Unwettern sei jedoch nicht mehr zu rechnen. (afp/red)