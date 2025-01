Eheglück durch kleine Gesten: Warum Dates wichtig sind

Wenn es eine einfache Möglichkeit gäbe, die Kommunikation, das Verständnis, die Intimität, die Stabilität und das allgemeine Glück in einer Ehe zu verbessern, wer würde sie dann nicht nutzen? Dennoch gibt mehr als die Hälfte der verheirateten Paare an, nicht von dieser einen einfachen Gewohnheit Gebrauch zu machen, um ihre Beziehung zu ihrem Ehemann oder ihrer Ehefrau zu stärken.

Diese einfache Gewohnheit besteht darin, auch nach der Heirat weiterhin regelmäßig mit dem Ehepartner auszugehen. Eine Studie von W. Bradford Wilcox und Jeffrey Dew vom National Marriage Project ergab, dass regelmäßige Verabredungen zwischen verheirateten Paaren im Vergleich zu Paaren, die nicht ausgehen, mit besseren Beziehungen und niedrigeren Scheidungsraten verbunden sind.

Die Studie stützt sich auf Daten aus der Vergangenheit und stellte fest, dass 83 Prozent der Ehefrauen und 84 Prozent der Ehemänner, die häufig zusammen ausgehen, sehr glücklich in ihrer Ehe sind, während die Paare, die nicht häufig zusammen ausgehen, ein geringeres Maß an Zufriedenheit in der Ehe angaben (68 Prozent bei Frauen, 70 Prozent bei Männern).

Diejenigen, die sich häufig miteinander verabredeten, zeigten auch mehr Stabilität in ihrer Beziehung. Denn diese Gruppe gab mit 14 Prozentpunkten höherer Wahrscheinlichkeit an, dass eine Scheidung in Zukunft nicht zu erwarten sei.

Wie regelmäßige Verabredungen Ehen verbessern

Aufbauend auf diesen Ergebnissen machten sich Wilcox und Dew daran, die Vorteile des regelmäßigen Verabredens aufzuschlüsseln. Sie identifizierten fünf Wirkungsbereiche.

Kommunikation: Wenn sich Paare Zeit und Raum nehmen, in dem sie frei von Arbeit, Kindern und anderen Verpflichtungen und Ablenkungen sind, können sie leichter über die Dinge sprechen, die ihnen wichtig sind.

Hoffnungen, Träume, Freuden, Enttäuschungen und Herausforderungen können auf konstruktive und verbindende Weise angesprochen werden. Wilcox und Dew schreiben: „Eine Verabredung ist eine Zeit, in der man gemeinsame Ziele und Bestrebungen stärken kann.“

Regelmäßige Kommunikation und Offenheit stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl der Ehepartner und fördern ein besseres Verständnis füreinander, auch hinsichtlich der Veränderungen, die sie selbst und ihre Beziehung mit den Jahren durchlaufen.

Abwechslung: Leider gilt die menschliche Tendenz, sich an das Vertraute zu gewöhnen, für Ehen genauso wie für jeden anderen Aspekt des Lebens. Wir gewöhnen uns schnell an die Routine der Ehe und verlieren den Zauber und die Spannung aus den Augen, die das Leben an der Seite unseres geliebten Partners mit sich bringt.

Wir können uns sogar so sehr an unseren Ehepartner gewöhnen, dass wir ihn nicht mehr mit den Augen der Liebe sehen – er verschmilzt einfach mit dem grauen Hintergrund des Lebens.

Verabredungen, insbesondere Verabredungen in einer neuen und aufregenden Weise, können helfen, dieses Problem der Vertrautheit und Routine zu überwinden. Laut Wilcox und Dew haben Untersuchungen ergeben, dass die Beziehung verbessert wird, wenn man mit seinem Ehepartner neue Aktivitäten unternimmt.

Diese Erkenntnis ist eine Einladung an Paare, sich von der Standardverabredung „Kino und Abendessen“ zu neuen Erfahrungen wie Tanzen, Sternbeobachtung oder Chorsingen zu entwickeln.

Eros: Wenn Sie weiterhin gemeinsame Unternehmungen pflegen und sich bewusst darum bemühen, Ihren Partner als die faszinierende und einzigartige Person wahrzunehmen, die er oder sie ist, bleibt die Romantik in Ihrer Beziehung lebendig.

Indem Sie Ihren Partner wertschätzen und ihm besondere Aufmerksamkeit schenken, wird Ihnen bewusst, wie bedeutend dieser Mensch für Sie ist. Diese einfache Gepflogenheit hilft Ihnen, Ihren Partner wieder mit den Augen der ersten Verliebtheit zu sehen – als all die liebenswerten Eigenschaften Ihr Herz zum ersten Mal berührten.

So sind Paare, die sich regelmäßig verabreden, mit ihrer ehelichen Intimität zufriedener als Paare, die dies nicht tun.

Verbindlichkeit: Durch häufige gemeinsame Zeit zu zweit zeigen Sie sich selbst und der Welt, dass Sie und Ihr Ehepartner sich einander verpflichten und gewillt sind, Ihre Beziehung durch alle Freuden und Sorgen des Lebens hindurch zu vertiefen und zu bewahren – Jahrzehnt für Jahrzehnt.

Es ist nicht überraschend, dass ein größeres Engagement und eine größere Loyalität gegenüber Ihrem Partner mit größerem Eheglück verbunden sind. Andere Untersuchungen haben gezeigt, dass das Engagement innerhalb einer Ehe ein besserer Prädiktor für Glück und Stabilität ist als die perfekte Kompatibilität zwischen den Ehepartnern.

Mit anderen Worten: Ehen sind oft das, was wir aus ihnen machen, und Engagement kann die Unterschiede zwischen den Partnern überwinden.

Samantha Joel, leitende Forscherin einer weiteren Studie, stellte fest: „Die Person, die wir wählen, ist nicht annähernd so wichtig wie die Beziehung, die wir aufbauen […] Es scheint wirklich so zu sein: Wenn man eine großartige Beziehung möchte, geht es weniger darum, den perfekten Partner zu finden oder den aktuellen Partner zu wechseln, sondern vielmehr darum, diese Beziehung selbst aufzubauen – die Bedingungen zu schaffen, die es der Beziehung ermöglichen, zu gedeihen.“

Stressabbau: Wilcox und Dew argumentieren, dass Stress eine der größten Bedrohungen für eine Ehe darstellt. Unabhängig von der Ursache – Finanzen, Gesundheit, Kinder – kann Stress die Ehepartner belasten und zu negativen Einstellungen und Verhaltensweisen führen.

Auch aus diesem Grund ist es wichtig, regelmäßige Verabredungen einzubauen, jenseits vom „Alltag“ der Kindererziehung oder der Arbeit und den damit verbundenen Sorgen. Eine schöne Zeit mit dem Ehepartner ist ein hervorragendes Mittel, um Stress abzubauen, und schützt somit die Ehe.

Es gibt sicherlich noch andere Gründe dafür, dass Verabredungen die Ehe stärken.

Auch kann es sein, dass Paare mit glücklicherer Ehe dazu neigen, sich mehr zu verabreden, und nicht umgekehrt. Wilcox und Dew kommen jedoch zu dem Schluss, dass „Eheglück und Verabredungen sich gegenseitig verstärken, was der Beziehung zugutekommt“.

Hindernisse überwinden

Trotzdem fällt es vielen Paaren schwer, ihr Liebesleben auf praktischer Ebene aufrechtzuerhalten. Geldsorgen, Arbeit und Kinderbetreuungspflichten stehen dem oft im Weg. Die Belastungen, die ein Haushalt und eine Familie mit sich bringen, verschlingen schnell die Stunden des Tages, die Tage der Woche, die Wochen des Jahres – und keine Verabredung hat stattgefunden.

Doch haben Sie Mut! Diese Herausforderungen können gemeistert werden. Denn bereits eine oder zwei gemeinsame Verabredungen pro Monat können laut der Arbeit von Wilcox und Dew eine positive Auswirkung auf Ihre Ehe haben.

Mit etwas Planung kann nahezu jedes Paar ein paar Stunden im Monat für die Beziehung finden. Ausschlaggebend dafür ist vor allem die bewusste Entscheidung und die Entschlossenheit, sich diese Zeit füreinander zu nehmen.

Auch finanzielle Engpässe müssen nicht Ihr partnerschaftliches Ausgehvergnügen einschränken. Mit ein wenig Kreativität lassen sich Dutzende günstige Ideen für Ihre gemeinsame Zeit finden. Tatsächlich könnte Ihre erste Verabredung darin bestehen, gemeinsam etwas trinken zu gehen und Ideen für künftige Unternehmungen zu sammeln, die in Ihr Budget passen.

Wie Untersuchungen gezeigt haben, kommt es Ihrer Beziehung zugute, wenn Sie über den Tellerrand und den Geldbeutel hinausschauen, indem Sie für Abwechslung sorgen, die die Beziehung frisch hält. Fast jede Aktivität kann zu einem angenehmen Date werden, wenn sie mit einer positiven Einstellung zusammen mit der Person unternommen wird, die Sie am meisten lieben.

Über den Autor:

Bevor Walker Larson freiberuflicher Journalist und Kulturautor wurde, unterrichtete er Literatur und Geschichte an einer Privatakademie in Wisconsin, wo er mit seiner Frau und seiner Tochter lebt. Er hat einen Master in englischer Literatur und Sprache und seine Texte wurden in „The Hemingway Review“, „Intellectual Takeout“ und seiner Onlinepublikation „The Hazelnut“ veröffentlicht. Er ist außerdem Autor der Romane „Hologram“ und „Song of Spheres“.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „A Key to a Happy Marriage: Keep Dating Your Spouse“. (deutsche Bearbeitung kr)