Ihr Enkelkind ist da: Wie Sie den neuen Eltern zur Seite stehen

Gibt es etwas Schöneres, als sein Neugeborenes zum ersten Mal in den Armen zu halten? Das süßeste, duftende kleine Wesen zu betrachten, das man je gesehen hat? Die zarte, faltige Haut, die winzigen Fingernägel und die noch ein wenig unfokussierten Augen, die einen so eindringlich anblicken, wie es bisher noch niemand getan hat.

Vielleicht übertrifft nichts die Erfahrung, das eigene Baby in den Armen zu halten – außer dem Moment, in dem man zum ersten Mal das eigene Enkelkind in den Armen hält.

Meine Kollegin Valerie Coulman durfte letztes Jahr im Alter von 53 Jahren zum ersten Mal Großmutter werden. Ihren Enkel zum ersten Mal im Arm zu halten, war für sie ein sehr bewegendes Erlebnis.

Als Großeltern haben Sie jahrelange Erfahrung. Aber wie können Sie diese Erfahrung nutzen, um die Kindheit Ihres Enkelkindes noch schöner und erfüllter zu machen?

Unterstützen statt belehren

Auch wenn es verlockend erscheint, die eigene Erfahrung zu nutzen, um den erwachsenen Kindern Erziehungstipps zu geben – schließlich weiß man, welche Windeln am besten sind und welche Schadstoffe man meiden sollte –, ist es oft sinnvoller, den frischgebackenen Eltern die Möglichkeit zu geben, mit ihren Fragen und Sorgen selbst auf Sie zuzukommen, anstatt sie mit ungefragten Ratschlägen zu überhäufen.

„Es ist nicht meine Aufgabe, ihr Kind zu erziehen“, sagt Coulman, „aber ich kann sie unterstützen, wenn sie erschöpft sind, Ratschläge geben oder Fragen stellen, wenn sie unsicher sind – und mir auf die Zunge beißen, wenn ich es anders gemacht hätte“.

Zu viele Menschen seien schnell dabei, frischgebackene Eltern zu kritisieren. „Besser ist es, sie zu unterstützen, ihnen Mut zu machen und sie in ihren guten Entscheidungen zu bestärken.“

Erinnern Sie sich, wie es war, als Ihr eigenes Kind seine ersten Schritte machte? Sie konnten nicht für es laufen, aber Sie waren da, um ihm zur Seite zu stehen, um seine Knie zu küssen, wenn es hinfiel, um ihm Ihren Finger zum Festhalten anzubieten, damit es mit ein wenig Unterstützung neben Ihnen her tappen konnte. Sie waren da, um es mit Applaus, Lächeln und Umarmungen zu ermutigen, als es endlich seine ersten Schritte machte.

Darüber hinaus, und vielleicht am wichtigsten, haben Sie Ihrem Kind das Laufen durch Ihr eigenes Vorbild beigebracht und es inspiriert.

Nun steht Ihr Sohn oder Ihre Tochter vor den ersten Schritten des Elternwerdens, einer neuen Lebensphase voller Verantwortung und Herausforderungen. Ihre Aufgabe ist es nicht, ihnen zu sagen, was sie tun sollen, sondern für sie da zu sein, während sie ihren eigenen Weg als Eltern finden.

Wenn also ungebetene Ratschläge nicht helfen, was dann? Was sind die besten Wege, um junge Eltern sinnvoll zu unterstützen?

Tun, was getan werden muss

Als meine Freundin Katelyn ihren Sohn unerwartet per Kaiserschnitt zur Welt brachte, war die Geburt für sie sehr anstrengend. Nach diesem traumatischen Erlebnis hatte sie große Angst, das Baby fallen zu lassen, und bat ihren Mann, es in den ersten Wochen zu tragen.

Katelyn gestand mir, dass sie emotional am Ende war. Sie brauchte sowohl seelische als auch körperliche Unterstützung, um sich von der Geburt zu erholen und in ihre neue Rolle als Mutter hineinzuwachsen.

„Meine Mutter hat das ganze Haus geputzt, während ich im Krankenhaus war“, erinnert sie sich mit spürbarer Dankbarkeit in der Stimme. „Das Beste ist, wenn Freunde und Familie einfach sehen, was zu tun ist, und es ohne Aufforderung erledigen. Wenn der Kühlschrank leer ist, bringen sie eine Tüte mit Lebensmitteln. Wenn das Badezimmer schmutzig ist, würde keine frischgebackene Mutter einen Freund bitten, es zu putzen, aber fast jeder wäre erleichtert, wenn es einfach jemand tun würde.“

Die Aufgaben, die erledigt werden müssen, sind viele, aber einige der hilfreichsten Tätigkeiten sind:

Ordnung schaffen : Es ist eine große Herausforderung, sich rund um die Uhr um ein Neugeborenes zu kümmern und gleichzeitig ein ordentliches Zuhause zu haben. Hilfe beim Aufräumen ist daher immer willkommen.

: Es ist eine große Herausforderung, sich rund um die Uhr um ein Neugeborenes zu kümmern und gleichzeitig ein ordentliches Zuhause zu haben. Hilfe beim Aufräumen ist daher immer willkommen. Auffüllen der Vorräte im Badezimmer : Eine junge Familie braucht oft mehr Verbrauchsmaterialien wie Toilettenpapier, Bittersalz und Waschlappen oder Babyfeuchttücher, als sie selbst ahnt. Bitten Sie die Eltern, Ihnen eine Liste der benötigten Artikel zu schicken, oder bringen Sie einfach Toilettenpapier mit – es wird immer gebraucht.

: Eine junge Familie braucht oft mehr Verbrauchsmaterialien wie Toilettenpapier, Bittersalz und Waschlappen oder Babyfeuchttücher, als sie selbst ahnt. Bitten Sie die Eltern, Ihnen eine Liste der benötigten Artikel zu schicken, oder bringen Sie einfach Toilettenpapier mit – es wird immer gebraucht. Lebensmittel einkaufen : Frischgebackene Eltern, insbesondere stillende Mütter, sollten immer ausreichend frisches, leicht zu verzehrendes Bio-Obst und -Gemüse sowie eine große Auswahl an gesunden Getränken zur Verfügung haben, um ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen (gefiltertes Wasser, Kokosnusswasser und kalt gepresste Gemüsesäfte sind eine gute Wahl).

: Frischgebackene Eltern, insbesondere stillende Mütter, sollten immer ausreichend frisches, leicht zu verzehrendes Bio-Obst und -Gemüse sowie eine große Auswahl an gesunden Getränken zur Verfügung haben, um ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen (gefiltertes Wasser, Kokosnusswasser und kalt gepresste Gemüsesäfte sind eine gute Wahl). Wäsche waschen : Neugeborene sind kleine Fabriken für Spuckflecken und andere Sabbereien. Und Kleinkinder verursachen in dieser Hinsicht vielleicht noch mehr Arbeit. Eine Ladung Wäsche für die Familie zu waschen, ohne Fragen über die Bedienung der Waschmaschine zu stellen, kann für die Eltern eine große Erleichterung sein.

: Neugeborene sind kleine Fabriken für Spuckflecken und andere Sabbereien. Und Kleinkinder verursachen in dieser Hinsicht vielleicht noch mehr Arbeit. Eine Ladung Wäsche für die Familie zu waschen, ohne Fragen über die Bedienung der Waschmaschine zu stellen, kann für die Eltern eine große Erleichterung sein. Gartenarbeit oder Einkäufe: Es ist bemerkenswert, wie wenig Zeit frischgebackene Eltern haben, wenn ihre ganze Energie auf das Neugeborene konzentriert ist. Die Übernahme von Aufgaben, für die sie keine Zeit haben, wie das Unkrautjäten im Garten oder das Versenden von Paketen, ist eine gute Möglichkeit, Unterstützung anzubieten.

Organisieren Sie einen Mahlzeitenplan

Für eine frischgebackene Familie kann es schon eine Herausforderung sein, grundlegende Bedürfnisse wie den Gang zur Toilette zu befriedigen, ganz zu schweigen von einer ausgiebigen Dusche oder der Zubereitung eines Abendessens. Schlaflose und erschöpfte Eltern brauchen aber auch eine angemessene Ernährung.

Wenn Sie in der Nähe wohnen, ist eine der hilfreichsten Unterstützungen, die Sie anbieten können, die Organisation eines Mahlzeitenservice. So ersparen Sie der jungen Familie in den ersten Wochen die Mühe des Kochens. Bitten Sie Freunde und andere Familienmitglieder, sich an dieser Initiative zu beteiligen und achten Sie dabei auf eventuelle diätetische Einschränkungen und geeignete Lieferzeiten. Wenn eine solche Organisation nicht möglich ist, können Sie auch einfach ein (oder zwei, drei) biologisch zubereitete, hausgemachte Gerichte mitbringen.

Falls Sie nicht in der Nähe wohnen und keinen persönlichen Besuch arrangieren können, können Sie einen Gutschein für einen Biomarkt, ein Restaurant oder einen Lieferservice verschenken. Alternativ können Sie auch einen lokalen Bio-Caterer beauftragen, die Familie mit gesundem Essen zu versorgen.

Am besten eignen sich Gerichte, die eingefroren und später leicht aufgewärmt werden können. Ein gut gefüllter Kühl- und Gefrierschrank hilft den frisch gebackenen Eltern, mehr wertvolle Zeit mit ihrem Baby zu verbringen, anstatt sich Sorgen um ihre Ernährung machen zu müssen.

Unvergessliche Momente aufnehmen

Professionelle Fotos von der Schwangerschaft, dem Neugeborenen und der ganzen Familie in den ersten Lebensjahren des Kindes sind etwas ganz Besonderes. Eine weitere Möglichkeit, die junge Familie Ihres erwachsenen Kindes zu unterstützen, ist ein professionelles Fotoshooting – idealerweise mit einigen Aufnahmen, auf denen Sie selbst zu sehen sind.

Auch ein Fotoalbum, ein hochwertiger Bilderrahmen oder eine externe Festplatte (denn Bilder brauchen viel Speicherplatz) sind tolle Geschenke für eine frischgebackene Familie.

Ebenfalls ist ein personalisierter Bilderrahmen mit Geburtsdatum, Größe und Gewicht des Babys ein besonders durchdachtes und liebevolles Geschenk.

Etwas Persönliches gestalten

Überlegen Sie sich, ob Sie selbst etwas Persönliches für das Baby anfertigen wollen, zum Beispiel ein selbst genähtes Kleidungsstück, einen handgestrickten Pullover oder eine Babydecke.

Vielleicht auch ein Bild, wenn Sie künstlerisch begabt sind, oder einen Tritthocker sowie ein kindgerechtes Bücherregal, wenn Sie handwerklich begabt sind. Mit einem handgefertigten Geschenk geben Sie ein Stück von sich selbst und Ihrer Familientradition an Ihr Enkelkind weiter.

Die Großtante meiner Kinder hat für jedes unserer vier Kinder eine Babydecke genäht. Diese Decken sind bis heute wertvolle Erinnerungsstücke, die meine Kinder sehr schätzen.

Eine meiner Töchter, die in der Schule textiles Gestalten lernte, hat diese Tradition übernommen. Sie fertigt nun für jedes neue Baby in unserer Familie eine Decke an, was zu einer schönen Familientradition geworden ist, die das Baby wärmt und gleichzeitig unsere Herzen erfreut.

