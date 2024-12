Die Immunität stärken: Diese 10 Rezepte machen die Atemwege fit fürs kalte Wetter

Jeden Tag atmen wir Schadstoffe ein, die sich im Lungengewebe ablagern. Normalerweise scheidet die Lunge sie ab, doch manchmal kommt sie mit dem Reinigen nicht hinterher – besonders in den kälteren Monaten. Da kann man mit den folgenden zehn „wärmenden“ Lebensmitteln nachhelfen.

Laut der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) reinigen und nähren diese die Lunge und hemmen Entzündungen. Die moderne Medizin schreibt ihnen ebenfalls entzündungshemmende und immunstärkende Eigenschaften zu. Unter diesen zehn Lebensmitteln ist der eine oder andere Exot dabei.

1. Silberohr

Der TCM zufolge führt das Silberohr (Tremella fuciformis) dem Körper die nötige Flüssigkeit zu und befeuchtet die Lunge. Das ist besonders in trockenen Jahreszeiten notwendig. Der Pilz ist reich an Polysacchariden, die eine antioxidative und immunstärkende Wirkung haben.

Sud aus Silberohr und Birne

Zutaten:

1 Silberohr

1 Birne

Kandiszucker nach Geschmack

Zubereitung:

Den Pilz im Wasser einweichen und in kleine Stücke zerrupfen. Die Birne schälen, das Kerngehäuse entfernen und die Frucht in Würfel schneiden. Silberohr mit Kandiszucker in einen Topf geben, Wasser hinzufügen und eine Stunde lang kochen. Die Birnenwürfel hinzugeben und einige Minuten köcheln lassen.

2. Lotuswurzel

Die Lotuswurzel ist reich an Antioxidantien. Diese reinigen die Lunge, beseitigen Schleim und stärken das Immunsystem.

Lotuswurzel sowie rote und gelbe Paprika sind reich an Vitamin C. Laut Studien trägt Vitamin C aus der Nahrung zur Vorbeugung von Lungenkrebs bei – Vitamin-C-Präparate haben nicht die selbe Wirkung.

Gebratene rote und gelbe Paprikaschoten mit Lotuswurzel

Zutaten:

2 kleine Portionen Lotuswurzel

1 rote Paprika

1 gelbe Paprika

Ein wenig gehackter Knoblauch

Salz zum Abschmecken

Zubereitung:

Die Lotuswurzel waschen und in Scheiben schneiden. Die rote und gelbe Paprika in Streifen schneiden. Etwas Öl in einen Topf geben und den gehackten Knoblauch auf niedriger Stufe anbraten, bis ein Knoblauchduft aufsteigt. Die Lotuswurzelscheiben dazugeben und unter Rühren mitbraten. Dann etwas Wasser hinzufügen und unter Rühren weiterbraten, bis die Lotuswurzelscheiben leicht glasig werden. Die rote und gelbe Paprika hinzufügen, mit Salz würzen, eine weitere Minute unter Rühren braten und dann vom Herd nehmen.

3. Judasohr (Mu-Err-Pilz)

Das Judasohr, auch Mu-Err genannt, befeuchtet die Lungen und vertreibt die Hitze. Außerdem ist er reich an Eisen, Ballaststoffen und Polysacchariden, die das Immunsystem stärken und Infektionen vorbeugen können. Laut Studien begünstigt der Pilz zudem die Lungenflora und hemmt das Vermehren von Lungenkrebszellen.

Judasohr-Salat

Zutaten:

2 Esslöffel Reisessig

2 Esslöffel Sojasoße

1 ½ Esslöffel getrocknete Mu-Err-Pilze

1 Esslöffel weißer Zucker

1 Esslöffel Sesamöl

Eine halbe Salatgurke

2 Knoblauchzehen

Salz zum Abschmecken

Zubereitung:

Die Pilze etwa zwei Stunden lang in Wasser einweichen. Die Wurzeln abschneiden und gut abspülen. Drei Minuten lang in kochendem Wasser blanchieren. Herausnehmen, mit klarem Wasser abspülen, abtropfen lassen und beiseitestellen. Die Knoblauchzehen hacken, die Gurke raspeln und alles zusammen mit den Pilzen auf einen Teller geben. In einer separaten Schüssel Reisessig, Sojasoße, Zucker und Sesamöl gründlich vermischen und über den Salat gießen. Mit Salz abschmecken.

4. Birne

Birnen sind reich an Antioxidantien wie Vitamin C, die Schleim reduzieren und die Feuchtigkeit in der Lunge erhalten können. Sie eignen sich besonders gut für den Verzehr in trockenen Jahreszeiten. Wie Studien festgestellt haben, sind Birnen reich an Polyphenolen und Flavonoiden. Diese lindern Allergien und wirken bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Asthma unterstützend.

Birnenkompott mit Kandiszucker

Zutaten:

1 Birne

1 Esslöffel Kandiszucker

Ein paar Goji-Beeren

Zubereitung:

Die Birnen schälen, das Kerngehäuse entfernen und die Frucht in Stücke schneiden. Zusammen mit Kandiszucker und Goji-Beeren in einen Topf geben. Mit Wasser aufgießen und 20 Minuten lang kochen.

5. Walnüsse

Der TCM zufolge haben Walnüsse eine lungenwärmende und hustenlindernde Wirkung und können auch die Nieren nähren. Walnüsse sind reich an Antioxidantien wie Omega-3-Fettsäuren und Polyphenolen, die helfen können, Lungenentzündungen zu lindern. Laut Untersuchungen weisen ältere Menschen, die täglich 30 bis 60 Gramm Walnüsse essen, nach zwei Jahren deutlich weniger Biomarker chronisch-entzündlicher Erkrankungen auf.

Omega-3 schützt nicht nur das Herz-Kreislauf-System, sondern ist auch wichtig für die Gesundheit der Lunge. Laut Studien funktioniert bei Patienten mit Lungenfibrose der Gasaustausch in der Lunge umso besser, je höher der Gehalt an Omega-3-Fettsäuren im Plasma ist. Es erhöht auch die Wahrscheinlichkeit des Überlebens ohne die Notwendigkeit einer Lungentransplantation. Dieses Phänomen gilt unabhängig davon, ob die Patienten in der Vergangenheit geraucht oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatten.

Brei aus Walnüssen und roten Datteln

Zutaten:

10 rote Datteln

10 Walnüsse

Eine halbe Tasse Reis

Etwas Kandiszucker

Zubereitung:

Rote Datteln in heißem Wasser einweichen und die Kerne entfernen. Walnüsse waschen. Rote Datteln, Walnüsse und den Reis in einen Topf geben. Wasser hinzufügen und zum Kochen bringen. Dann auf niedriger Hitze köcheln lassen, bis der Reis zu einem Brei gekocht ist. Etwas Kandiszucker hinzugeben und solange weiter kochen, bis er sich aufgelöst hat.

6. Ingwer

Ingwer wärmt den Körper, befreit ihn von Schleim und lindert Husten. Sein Wirkstoff Gingerol hat eine stark entzündungshemmende Wirkung. Zudem entspannt Ingwerextrakt die glatte Muskulatur der Atemwege, hemmt Entzündungen und trägt zur Verbesserung des Asthmas bei.

Ingwer-Tee

Zutaten:

1 ½ Esslöffel geschnittener Ingwer

1 Esslöffel Honig

2 ¼ Tassen Wasser

2 Zitronenscheiben

Zubereitung:

Ingwer in einen Topf geben. Wasser hinzufügen, es zum Kochen bringen und zehn Minuten kochen lassen. Den Ingwer abseihen und den Tee in eine Tasse gießen. Honig und Zitronenscheiben dazugeben.

7. Rote Datteln (Jujube)

Der TCM nach sind rote Datteln eine ideale Quelle, um Blut und Lunge zu nähren. Sie sind reich an Polysacchariden und Vitaminen, die zur Stärkung des Immunsystems und zum Schutz der Atemwege beitragen.

Laborexperimente haben gezeigt, dass Polysaccharide die Fähigkeit der Immunzellen zur Bekämpfung von Krankheitserregern steigern. Zudem können sie verhindern, dass entzündungsfördernde Zytokine im Körper aktiv werden.

Roter Datteltee

Zutaten:

2 ½ Tassen heißes Wasser

6 rote Datteln

Zubereitung:

Rote Datteln waschen und entkernen. Sie in einen Topf mit heißem Wasser geben und 15 Minuten ziehen lassen.

8. Kurkuma

Kurkuma ist ein entzündungshemmendes Gewürz, das sich besonders gut zur Linderung chronischer Lungenentzündungen eignet. Studien nach kann die orale Einnahme des Wirkstoffs Curcumin Entzündungen und Schädigungen der Lunge deutlich verringern.

Goldene Milch

Zutaten:

1 Tasse Milch

1 Teelöffel Kurkuma

Eine Prise schwarzer Pfeffer

Honig nach Geschmack

Zubereitung:

Die Milch erhitzen. Kurkuma und schwarzen Pfeffer hinzufügen und umrühren. Nach Geschmack mit Honig abschmecken.

9. Honig

Honig hat eine antibakterielle, feuchtigkeitsspendende und hustenlindernde Wirkung. Er eignet sich besonders, um trockenen Husten und Halsbeschwerden zu lindern. Eine Studie der Oxford University kam zu dem Schluss, dass Honig die Symptome von Infektionen der oberen Atemwege besser lindert als herkömmliche Behandlungen. Deswegen stellt er eine kostengünstige Alternative zu Antibiotika dar.

In diesem Sinne ist selbstgemachte Honiglimonade am Morgen sehr wirksam, um die Lunge zu reinigen und den Hals zu befeuchten.

Honig-Limonade

Zutaten:

1 Tasse Wasser

eine halbe Zitrone

1 Esslöffel Honig

Zubereitung:

Wasser erhitzen. Die halbe Zitrone waschen und in dünne Scheiben schneiden. Alternativ kann man die halbe Zitrone auch auspressen. Alle Zutaten in eine Tasse geben und mischen.

10. Goji-Beeren (Wolfsbeeren)

Die Beeren des Gemeinen Bocksdorn, auch als Wolfsbeeren oder Goji-Beeren bekannt, sind reich an Polysacchariden, Vitamin C und Carotinoiden. Diese können die Gesundheit der Lunge wirksam schützen und die Immunität stärken. Außerdem hemmen sie das Wachstum von Lungenkrebszellen.

Gojibeeren-Tee

Zutaten:

1 Tasse Wasser

1 Esslöffel Goji-Beeren

Zubereitung:

Wasser erhitzen und die Beeren 10 Minuten lang einweichen. Vor dem Trinken das Wasser abkühlen lassen.

Die oben genannten zehn Rezepte sind traditionell und in der TCM sehr beliebt. Ihre Wirksamkeit ist zudem durch moderne wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Wenn man sie in die tägliche Ernährung aufnimmt, ist das eine einfache und schmackhafte Möglichkeit, die Immunität in der kalten Jahreszeit zu stärken.

Über den Autor

Dr. Jingduan Yang ist Neurologe, Psychiater und Experte für Akupunktur sowie chinesische und integrative Medizin. Er ist der Begründer des Yang Institute of Integrative Medicine und des American Institute of Clinical Acupuncture. Zudem ist er Leiter des Northern Medical Center in Middletown, New York.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „10 Anti-Inflammatory, Cold-Weather Foods to Boost Immunity“. (redaktionelle Bearbeitung as)