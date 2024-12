Haselnüsse: Urzeitnahrung als Quelle für die Gesundheit

Die Gemeine Hasel (Corylus avellana), auch Haselstrauch genannt, zählt zur Familie der Birkengewächse (Betulaceae) und fällt uns vor allem im Vorfrühling auf, wenn ihre Blütenkätzchen nicht nur die Landschaft in einen gelben Schleier hüllen, sondern auch Allergikern zu schaffen machen. Im Herbst und Winter ziehen ihrerseits die Haselnüsse unsere Aufmerksamkeit auf sich.

Dabei ist die Haselnuss eine Pflanze, die den Menschen seit Jahrtausenden als wichtige Nahrungsquelle dient. Nach der letzten Eiszeit bedeckte sie weite Teile Europas und kam so häufig vor, dass ihr sogar ein eigener Zeitabschnitt gewidmet wurde – die Haselzeit, auch Boreal genannt. Ihre fettreichen Nüsse waren besonders nahrhaft und gut lagerfähig, was sie zu einem wertvollen Bestandteil der Ernährung machte.

Die Haselnuss ist eine der wenigen heute kultivierten Obstarten, die nicht über weite Distanzen nach Europa kam, sondern seit Jahrtausenden in Europa heimisch ist. Sie zählt heute zu den wichtigsten Nussarten weltweit. Das führende Anbaugebiet ist die Türkei, die rund 70 Prozent des weltweiten Haselnussbedarfs deckt und der wichtigste Lieferant für Deutschland ist.

Vollgepackt mit Vitaminen und Mineralien …

Haselnüsse sind eine wertvolle Quelle für Vitamine und Mineralien. Sie weisen einen besonders hohen Gehalt an Vitamin E auf. Vitamin E ist ein fettlösliches Antioxidans, das die Zellen vor freien Radikalen schützt, welche Entzündungen und die Entstehung chronischer Erkrankungen begünstigen können.

Zudem liefern Haselnüsse bedeutende Mengen an Magnesium. Magnesium ist essenziell für den gesamten Stoffwechsel. Es beeinflusst die Gesundheit der Knochen, sorgt im Körper für Entspannung und unterstützt die Nerven.

Eine Studie hat gezeigt, dass durch den täglichen Genuss von knapp 60 Gramm Haselnüssen über einen Zeitraum von vier Monaten der Serumspiegel von Vitamin E und Magnesium im Körper deutlich angestiegen war. Gleichzeitig wurde eine Senkung des Blutzucker- und Cholesterinspiegels beobachtet.

Weiterhin befinden sich B-Vitamine wie B1, B2, B6, Biotin (B7) und Folsäure sowie die Mineralien Kalium, Calcium, Phosphor, Eisen und die Spurenelemente Zink, Kupfer und Mangan in der schmackhaften Nuss. Alles Vitalstoffe, die viele gesundheitliche Vorteile mit sich bringen.

Die enthaltenen B-Vitamine sowie Vitamin E und Magnesium, unterstützen das Gehirn und fördern die Konzentration. Haselnüsse sind daher aus gutem Grund eine häufige Zutat im Studentenfutter.

Calcium, Phosphor und Magnesium stärken zudem Knochen und Zähne. Kalium reguliert den Blutdruck und stärkt die Herzfunktion.

… und hochwertigen Ölen

Obendrein sind Haselnüsse reich an hochwertigen, einfach ungesättigten Fettsäuren, insbesondere Ölsäure. Ölsäure kommt auch in Olivenöl vor. Diese gesunden Fette können dazu beitragen, den Gesamtcholesterinspiegel zu senken und damit das Herz-Kreislauf-System zu unterstützen.

Volksglaube und Mythologie

Im Volksglauben spielt die Haselnuss, ähnlich wie der Schwarze Holunder, seit jeher eine wichtige Rolle. Sie ist ein Symbol für das Leben, die Fruchtbarkeit, ewige Jugend und Wunscherfüllung. Überlieferungen zufolge besitzt sie die Fähigkeit, Verbindungen zu anderen Dimensionen herzustellen und Energien sowie Kraftströme effektiv zu leiten. Aus diesem Grund werden Haselruten auch heute noch genutzt, um Erdstrahlen und Wasseradern aufzuspüren.

Die mythologische Bedeutung des Haselstrauchs zeigt sich auch im Märchen Aschenputtel. Dort pflanzt Aschenputtel einen Haselzweig, den sie von ihrem Vater erhalten hat, auf das Grab ihrer Mutter. Der Haselstrauch wird zu einer magischen Verbindung, über die die Mutter ihre Wünsche erfüllt.

Haselnüsse in der Küche

Haselnüsse sind ein unverzichtbarer Bestandteil in der süßen Küche und finden sich in Nusskuchen, Plätzchen und vielen anderen Backwaren wieder. Sie eignen sich aber ebenso gut als reichhaltige Zutat im Müsli oder in Obst- und pikanten Salaten wie Karotten-, Gurken- oder Feldsalat. Auch als Snack für zwischendurch sind Haselnüsse einst wie jetzt eine köstliche und gesunde Ergänzung zur täglichen Ernährung. Da Haselnüsse allerdings einen hohen Kaloriengehalt aufweisen, sollten sie in Maßen genossen werden.

Hinweis: Haselnüsse können auch eine Allergie auslösen, die sich als leichtes Kribbeln im Mund bis hin zur Atemnot zeigen kann. Bei Menschen mit Birkenallergie kann es zu einer Kreuzallergie kommen.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.