Neue Studie: Kreuzblütler-Gemüse kann Blutdruck senken

Eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass Kreuzblütler-Gemüse wie Brokkoli, Kohl, Grünkohl und Blumenkohl den Blutdruck bei Erwachsenen senken kann.

Forscher der Edith Cowan University in Australien führten dazu eine Studie durch. Die Studienteilnehmer aßen über sechs Wochen täglich vier Portionen Kreuzblütler- oder Wurzel- und Kürbisgemüse – wie Karotten, Kartoffeln und Kürbisse.

Die Ergebnisse zeigten eine Senkung des Blutdrucks. Dies bedeutet laut den Forschern ein um rund fünf Prozent verringertes Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen.

„Verbindungen, sogenannte Glucosinolate, die fast ausschließlich in Kreuzblütler-Gemüse vorkommen, haben in Tierversuchen gezeigt, dass sie den Blutdruck senken, aber die Nachweise beim Menschen waren bisher begrenzt“, sagte Emma Connolly, Autorin der Studie und Doktorandin an der ECU in einer Mitteilung.

Laut den Forschern tragen auch andere nützliche Bestandteile in Kreuzblütler-Gemüse wie Nitrat und Vitamin K wahrscheinlich zu deren blutdrucksenkenden Effekten bei.

Frühere Beobachtungsstudien haben ebenfalls gezeigt, dass Kreuzblütler-Gemüse wie Brokkoli, Kohl und Rosenkohl verstärkter als andere Gemüse mit einem geringeren Risiko für Herzkrankheiten in Zusammenhang gebracht werden, sagte Connolly.

Praktische Ernährungstipps

Die meisten Studien über Kreuzblütler-Gemüse „und Gemüse im Allgemeinen“ zeigen, dass es vorteilhaft ist, Gemüse sowohl gekocht als auch roh zu essen, sagte Sotiria Everett, registrierte Diätassistentin und klinische Assistenzprofessorin an der Renaissance School of Medicine, Stony Brook University. Eine ausgewogene Mischung ist entscheidend.

„In der Tat aßen die Teilnehmer der Studie die Kreuzblütler-Gemüse als Suppe gekocht“, sagte Everett, die nicht an der Studie beteiligt war. „Die blutdrucksenkenden Vorteile waren trotzdem zu beobachten.“

Kreuzblütler-Gemüse verliert je nach Kochmethode einige Nährstoffe, sagte Everett. Denn das Kochen über längere Zeit führt zu einem niedrigeren Gehalt an Vitaminen wie Vitamin C und Folsäure. Allerdings blieben einige Nährstoffe durch das Kochen erhalten, wie Vitamin K und Beta-Carotin, sagte sie.

Laut Everett führt das Dampfgaren oder Anbraten von Kreuzblütler-Gemüse zu einem geringeren Nährstoffverlust als das Kochen.

Einige Menschen erleiden bei Kreuzblütler-Gemüse Verdauungsprobleme. Whitman empfahl folgende Strategien, um diese Auswirkungen zu reduzieren:

Gemüse durch Dampfen, Anbraten oder Pfannenrühren (stir-fry) zubereiten.

In mundgerechte Stücke schneiden und gründlich kauen.

Mit kleinen Portionen beginnen und bei ausbleibenden Problemen die Menge erhöhen.

Verdauungsenzyme ausprobieren.

Ein Ernährungstagebuch führen, um problematische Gemüsesorten zu identifizieren.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Cruciferous Vegetables Lower Blood Pressure More Than Other Vegetables: Study“. (deutsche Bearbeitung kr)