Diese drei Lebensmittel schützen vor Erkältungen und Grippe

Gerade im Winter braucht unser Immunsystem Unterstützung, um uns vor Erkältungen und Grippe zu schützen. Die Lebensmittel Süßkartoffel, Spinat und Knoblauch sind wahre Superfoods, die unser Immunsystem auf natürliche Weise stärken und uns gegen Krankheiten wappnen können.

Wenn Sie anfällig für Erkältungen, Müdigkeit oder Allergien sind, könnte das ein Zeichen für ein geschwächtes Immunsystem sein. In der traditionellen chinesischen Medizin heißt es: „Lebensmittel und Medizin kommen aus derselben Quelle“ – sprich, dass bestimmte Lebensmittel als natürliche Medizin wirken können. Daher lohnt es sich, verstärkt zu Lebensmitteln zu greifen, die das Immunsystem stärken.

Süßkartoffeln

Süßkartoffeln sind eine fantastische Vitamin-A-Quelle, da sie viel Betacarotin enthalten. Eine einzige Süßkartoffel kann bis zu 156 Prozent des täglichen Vitamin-A-Bedarfs decken. Dieses Vitamin ist wichtig, weil es die Haut und Schleimhaut schützt und damit die erste Abwehrlinie gegen Infektionen bildet. Vitamin A unterstützt außerdem die Funktionsfähigkeit unserer Immunzellen. Studien zeigen, dass Vitamin-A-Mangel die Immunabwehr beeinträchtigen und das Gleichgewicht der Darmflora stören kann – eine gesunde Darmflora ist ebenfalls wichtig für eine starke Immunabwehr.

Süßkartoffeln enthalten zudem viele Ballaststoffe, die das Wachstum nützlicher Darmbakterien fördern. Diese Ballaststoffe bilden im Verdauungsprozess kurzkettige Fettsäuren, die Entzündungen im Körper und im Gehirn reduzieren. Ein maßvoller Verzehr von Süßkartoffeln stärkt das Immunsystem, fördert die Verdauung und kann Verstopfung vorbeugen.

Ein weiterer Vorteil: Süßkartoffeln sind nährstoffreich und haben weniger Kalorien als Reis. Sie lassen sich vielseitig zubereiten – ob gebacken, gedämpft, gegrillt oder als Würfel im Salat.

Spinat

Spinat ist reich an Antioxidantien wie Flavonoiden, die vor Zellschäden schützen. Forscher haben herausgefunden, dass die aktiven Inhaltsstoffe im Spinat:

schädliche Sauerstoffverbindungen neutralisieren, die Zellen angreifen

oxidative Schäden an wichtigen Zellbausteinen verhindern

Gene aktivieren, die entzündungshemmend wirken

das Sättigungsgefühl fördern und beim Abnehmen unterstützen

Darüber hinaus kann Spinat dazu beitragen, den Blutdruck sowie den Blutzuckerspiegel zu regulieren.

Spinat ist auch eine wertvolle Eisenquelle – ein Spurenelement, das unser Immunsystem benötigt. Studien zeigen, dass Eisenmangel die Immunfunktion schwächt.

Ob in Suppen, als Salat oder kurz gedünstet – Spinat lässt sich schnell und vielseitig in den Speiseplan integrieren.

Knoblauch

Knoblauch wird seit Jahrhunderten als natürliches Heilmittel genutzt, um das Immunsystem zu stärken und Krankheiten vorzubeugen. Er enthält Allicin, einen Wirkstoff mit starken antibakteriellen, antifungalen und antiviralen Eigenschaften.

Knoblauch ist ein wahres Multitalent: Er kann zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten wie Tumoren, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Alzheimer beitragen. Außerdem unterstützt Knoblauch den Körper bei der Entgiftung und hilft dabei, Schwermetalle auszuscheiden.

Tipps für den Verzehr von Knoblauch

Knoblauch ist ein beliebtes und vielseitiges Würzmittel in vielen Küchen weltweit. Um die gesundheitlichen Vorteile optimal zu nutzen, empfiehlt es sich, Knoblauch zu hacken oder zu zerdrücken und ihn etwa 10 Minuten ruhen zu lassen, bevor er weiterverarbeitet wird. So kann sich das Allicin aktivieren. Studien zeigen, dass gehackter Knoblauch nach dem Kochen mehr aktive Inhaltsstoffe bewahrt als ganze Knoblauchzehen.

Diese Winter-Superfoods helfen uns, gesund durch die kalte Jahreszeit zu kommen und das Immunsystem auf natürliche Weise zu unterstützen.

Über den Autor

Dr. Jingduan Yang ist Neurologe, Psychiater und Experte für Akupunktur sowie chinesische und integrative Medizin. Er gründete das Yang-Institut für Integrative Medizin, die Tao-Klinik für Akupunktur und das American Institute of Clinical Acupuncture. Außerdem ist er Leiter des Northern Medical Center in Middletown, New York.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „3 Winter Super Foods to Boost Immune Function“. (deutsche Bearbeitung kr)