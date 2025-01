Hoffnung für Krebspatienten: Kann Vitamin C die Heilung unterstützen?

Die Wirkung von Vitamin C auf Krebspatienten galt mehrere Jahrzehnte lang als wissenschaftlich umstritten. So zeigten Studien aus den Jahren 1976 und 1982 eine positive Wirkung von Vitamin C bei der Therapie von schweren Krebsfällen, was aber in einer weiteren klinischen Studie aus dem Jahr 1985 nicht bestätigt werden konnte.

Aktuellere Untersuchungen ab dem Jahr 2004 deuten jedoch darauf hin, dass hochdosiertes, vor allem intravenös verabreichtes Vitamin C Krebszellen erfolgreich hemmen kann. Mittlerweile schreiben immer mehr Forscher Vitamin C als Zusatz zu einer Krebstherapie positive Effekte zu.

So auch Professor Ian Brighthope, Mediziner und Gründungspräsident und seit 26 Jahren Präsident des Australasian College of Nutritional and Environmental Medicine, der seit Langem ein Befürworter von hochdosiertem intravenösem Vitamin C (HDIVC) in der Krebsbehandlung ist.

Er ist der Meinung, dass es für viele Krebspatienten eine lebensrettende Behandlung darstellt und Teil jedes Krebsbehandlungsplans sein sollte.

Wie Vitamin C bei der Krebsbehandlung wirkt

Vitamin C ist ein starkes Antioxidans, das die Zellen im Körper schützt. Bei normalen Konzentrationen wirkt es als Schutz vor Schäden. Wenn es jedoch in hohen Dosen intravenös verabreicht wird, verwandelt es sich in das genaue Gegenteil – einem Prooxidationsmittel.

Prooxidationsmittel sind Stoffe, die oxidative Vorgänge anstoßen oder verstärken können. Dabei entstehen freie Radikale oder reaktive Sauerstoffverbindungen, die Zellen und Gewebe schädigen können. So produziert Vitamin C, wenn es hochdosiert und intravenös verabreicht wird, Wasserstoffperoxid, eine reaktive Sauerstoffverbindung. Studien zeigen, dass Krebszellen Wasserstoffperoxid weniger effektiv abbauen können als gesunde Zellen. Dadurch werden Krebszellen eher geschädigt und abgetötet, während gesunde Zellen nur in geringem Ausmaß betroffen sind.

„Hochdosiertes Vitamin C kann dazu beitragen, das Absterben von Krebszellen auszulösen, ein Prozess, der als Apoptose bezeichnet wird“, so Brighthope. „Es hilft auch, mehr Kollagen zu bilden, was das Wachstum und die Ausbreitung von Krebs verlangsamen kann.“

Die Vorteile von hochdosiertem Vitamin C

Hochdosiertes Vitamin C lässt Tumore zwar nicht immer schrumpfen, verbessert aber nachweislich die allgemeine Lebensqualität von Krebspatienten.

„Patienten berichten, dass sie sich weniger müde, weniger übel und weniger depressiv fühlen“, so Brighthope. „Sie schlafen auch besser, haben mehr Appetit und erleben bessere Körperfunktionen.“

Brighthope betonte zudem, dass Vitamin C Entzündungen reduzieren kann, die bei Krebspatienten oft stärker ausgeprägt sein können. Diese entzündungshemmende Wirkung kann dazu beitragen, Schmerzen und Beschwerden zu verringern.

Sicherheit von hochdosiertem Vitamin C

HDIVC gilt laut derzeitigen Erkenntnissen als sicher. Die häufigsten Nebenwirkungen sind mild und umfassen Übelkeit oder Mundtrockenheit. Schwerwiegende Nebenwirkungen sind selten, können aber bei Patienten mit einer bestimmten genetischen Erkrankung zu Nierensteinen oder Blutzellschäden führen.

„HDIVC hat sich bei Verabreichung unter ärztlicher Aufsicht als sicher erwiesen“, so Brighthope.

Allerdings wird immer noch darüber diskutiert, ob Vitamin C die Wirkung von Chemotherapien beeinflusst, aber Brighthope glaubt, dass es tatsächlich helfen kann. „Einige Studien zeigen, dass es die Wirksamkeit der Chemotherapie steigern könnte“, sagte er.

„Krebspatienten haben aufgrund der Krankheit selbst und der Behandlungen, die sie erhalten, oft einen Vitamin-C-Mangel. Vitamin C ist für das Immunsystem von entscheidender Bedeutung und kann dazu beitragen, ihren allgemeinen Gesundheitszustand zu verbessern.“

Es sind weitere Untersuchungen durch Experten für Ernährung und Krebsbehandlung erforderlich, um zu verstehen, wie HDIVC am besten in der Krebsbehandlung eingesetzt werden kann.

„Wir brauchen mehr klinische Studien, um die besten Einsatzmöglichkeiten für Vitamin C zu finden und sicherzustellen, dass es zu einem festen Bestandteil der Krebsbehandlung wird“, so Brighthope.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „High-Dose Vitamin C in Cancer Care: A Simple Approach“. (deutsche Bearbeitung kr)