Länger jung, länger gesund: Drei Zutaten mit jahrtausendealter Wirkung

Verabschieden Sie sich von teuren Hautpflegeprodukten und komplizierten Schönheitsoperationen. Eine richtige tägliche Ernährung kann Ihnen helfen, sich jung zu halten und den Alterungsprozess zu verlangsamen.

Drei traditionelle Zutaten, die seit Tausenden Jahren verwendet werden, sind besonders empfehlenswert: Wolfsbeeren, rote Datteln und Ginseng. Diese Zutaten verbessern die Hautstruktur und pflegen den Körper von innen.

In der Antike, insbesondere in den Palästen, war die Erhaltung von Gesundheit und Schönheit ein fester Bestandteil des täglichen Lebens der Adligen. Sie waren sehr auf ihr Äußeres bedacht und trugen exquisite Kleidung. Sie regulierten ihre Emotionen sowie ihr Qi (die Energie oder treibende Kraft, die das Leben im Körper ausmacht) und ihr Blut, um so jung und gesund wie möglich zu bleiben.

In dieser Hinsicht wurden Wolfsbeeren (Lycium barbarum), rote Datteln (Jujube) und Ginseng häufig verwendet, um den Körper zu regulieren, die Sehkraft zu verbessern und die Immunität des Körpers zu stärken. Insbesondere Ginseng war ein wertvolles medizinisches Mittel, das von Mitgliedern der königlichen Familien zur Lebensverlängerung verwendet wurde.

1. Wolfsbeere

Die Wolfsbeere (Lycium barbarum) ist ein in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) geschätztes Tonikum, das auch als Langlebensfrucht bekannt ist. Sie wird seit der Antike zur Lebensverlängerung, zur Stärkung von Nieren und Leber und zur Verbesserung der Sehkraft eingesetzt und ist somit ideal für Menschen, die den Alterungsprozess verlangsamen und ihre Haut jugendlich aussehen lassen möchten.

Lycium barbarum ist reich an verschiedenen biochemischen Komponenten, darunter Carotinoide, Flavonoide und Polysaccharide. Eine Studie aus dem Jahr 2019 zeigte, dass Lycium barbarum-Polysaccharid in der Wolfsbeere eine antitumorale Wirkung, sowie neuroprotektive, antioxidative und immunstimulierende Eigenschaften hat.

Eine Studie an Mäusen zeigte, dass gemischte Extrakte aus Wolfsbeere, Feige und koreanischer Minze die Aktivität antioxidativer Enzyme erhöhten, Entzündungsfaktoren reduzierten und den Kollagen- und Hyaluronsäuregehalt erhöhten, wodurch Hautfalten gehemmt und die Hautelastizität und -feuchtigkeit erhöht wurden.

Qiju-Dihuang-Pillen

Ein bekanntes Rezept der Traditionellen Chinesischen Medizin, die Qiju-Dihuang-Pillen, basiert auf den bekannten Liuwei-Dihuang-Pillen, denen Wolfsbeeren und Chrysanthemen hinzugefügt wurden.

Qiju-Dihuang-Pillen sind besonders wirksam bei Menschen mit fahler Haut und dunklen Flecken, die durch Nierenschwäche verursacht werden, sowie bei Menschen, die über längere Zeiträume ihre Augen beanspruchen, insbesondere bei Menschen mit dunklen Augenringen. Wolfsbeeren sind besonders vorteilhaft für diejenigen, die über längere Zeiträume auf Computer- und Smartphone-Bildschirme schauen.

Fallstudie

Eine Patientin, die regelmäßig lange aufgeblieben war, hatte trockene Augen und fahle Haut. Ich schlug ihr vor, jeden Morgen eine Tasse Wolfsbeerentee zu trinken und auch Qiju-Dihuang-Tabletten einzunehmen. Zwei Monate später berichtete sie, dass ihre Augen nicht mehr so trocken waren wie zuvor und ihre Haut strahlender aussah.

Wolfsbeerentee

10 Gramm Wolfsbeeren in 500 ml heißem Wasser 10 Minuten lang ziehen lassen. Vor dem Trinken abkühlen lassen.

2. Rote Datteln

Rote Datteln, auch als Jujube bekannt, sind süß und köstlich und ein wesentlicher Beitrag für Schönheit und Anti-Aging. Rote Datteln sind reich an den Vitaminen A, C und B. Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) betrachtet rote Datteln als natürliche Vitaminquellen. Sie können das Qi und das Blut nähren und den Magen und die Milz stärken. Sie eignen sich besonders für körperlich Schwache und Menschen mit fahlem Teint. Sie können dazu beitragen, der Haut wieder einen rosigen Teint und Glanz zu verleihen.

Forschungsergebnisse zeigen, dass rote Datteln Polysaccharide, Phenole und andere Wirkstoffe enthalten und pharmakologische Wirkungen wie Neuroprotektion, Vorbeugung und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Die in roten Datteln reichlich vorhandenen Polyphenole bieten eine umfassende antioxidative Wirkung und schützen die Haut.

Im September zeigte eine in „Nutrients“ veröffentlichte Studie, dass Polyphenole in der Ernährung im Allgemeinen sicher sind und das Altern wirksam verzögern und altersbedingte Krankheiten vorbeugen können.

Ganmai-Jujubesuppe

Ein beliebtes Rezept der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) namens Ganmai Dazao-Abkochung, die täglich als Getränk eingenommen werden kann, ist nützlich, um den Geist zu regulieren, Angstzustände zu lindern und die Stimmung zu stabilisieren. Sie ist besonders wirksam bei Menschen mit schlechter Haut und schlechtem Teint, die durch Angstzustände, Schlaflosigkeit und Stress verursacht werden.

Studien an Ratten haben gezeigt, dass die Ganmai Dazao-Abkochung als Antidepressivum wirksam ist und das Potenzial hat, bei der Behandlung von Depressionen zu helfen.

Eine Freundin von mir litt unter chronischer Schlaflosigkeit und Angstzuständen, war blass und hatte trockene Haut. Ich schlug ihr vor, täglich eine Schale Ganmai-Jujube-Suppe zu sich zu nehmen und rote Datteln in ihren Speiseplan aufzunehmen. Zwei Monate später hatte ihre Haut wieder ihre frühere Ausstrahlung und ihre Stimmung war stabiler.

Rezept für Ganmai-Jujube-Suppe

Zutaten:

3 g Süßholz

15 g Gerste

10 rote Datteln

Zubereitung:

Geben Sie die Zutaten in 600 ml Wasser und bringen Sie sie zum Kochen. Hitze reduzieren und 10 Minuten köcheln lassen.



3. Ginseng

Ergibt eine Portion. Einmal täglich trinken.

Seit der Antike gilt Ginseng als heilige Substanz zur Wiederherstellung des Qi. Ihm werden weitere heilende Eigenschaften zugeschrieben, wie die Verbesserung der körperlichen Stärke, der Immunität, der Verlangsamung des Alterungsprozesses und der Hautelastizität.

Moderne wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, das verschiedene in Ginseng enthaltene Inhaltsstoffe, die Ginsenoside, eine starke antioxidative und entzündungshemmende Wirkung haben, zellulären oxidativen Stress reduzieren, die Nerven und das Herz-Kreislauf-System schützen und eine krebshemmende und ermüdungshemmende Wirkung entfalten können.

Klinische Studien haben ergeben, dass ein mit Enzymen behandelter roter Ginsengpulverkomplex die Rauheit der Augenfalten, die Hautelastizität und den Hautfeuchtigkeitsgehalt deutlich verbessert.

Shenling Baizhu Pulver

Ein TCM-Rezept namens „Shenling Baizhu-Pulver“ ist gut für die Wiederauffüllung des Qi, die Stärkung der Milz, die Beseitigung von Flüssigkeitsansammlungen und die Pflege der Haut. Es ist besonders wirksam bei Menschen mit Qi-Mangel, der zu schlaffer Haut, dunklem Teint und Verdauungsstörungen führt.

Shenling Baizhu-Pulver stand in der antiken Palastküche häufig auf dem Speiseplan, um Menschen mit schwacher Milz und schwachem Magen sowie unzureichendem Qi und Blut zu regulieren und ihnen zu helfen, gesund und jung zu bleiben.

Shenling Baizhu-Pulver enthält Ginseng, Poria cocos, Atractylodes macrocephala, Coix-Samen, Yamswurzel und andere Zutaten. Atractylodes macrocephala nährt die Haut, Coix-Samen können Flüssigkeitsansammlungen beseitigen und Ödeme lindern, während Yamswurzel die Milz und den Magen nähren und die Verdauung verbessern kann. Diese Vorteile sind wichtige Grundlagen für Schönheit und Anti-Aging.

Studien haben gezeigt, dass die Polysaccharide in Shenling Baizhu-Pulver die Darmflora regulieren und Entzündungen des Dickdarms lindern können, indem sie den Tryptophanstoffwechsel erheblich regulieren.

Einer meiner Patienten litt unter schlaffer Haut und schlechter Verdauung. Ich ließ ihn einmal pro Woche Shenling Baizhu-Pulver zusammen mit einer Ginseng-Hühnersuppe probieren. Nach drei Monaten hatten sich sein psychischer Zustand und sein Hautbild deutlich verbessert.

Ginseng-Hühnersuppe

Ginseng kann allein gekocht werden, in einer sogenannten „einsamen Ginsengsuppe“, oder mit anderen Zutaten gedünstet werden. Es gibt verschiedene Ginsengsorten, und amerikanischer Ginseng ist vergleichsweise milder als die anderen.

Für die Zubereitung einer Ginseng-Hühnersuppe benötigen Sie ein junges Huhn und etwa 5 Gramm Ginsengscheiben. Geben Sie beides in einen Topf und lassen Sie es etwa eine Stunde lang mit 1 Liter Wasser köcheln, bis das Huhn vollständig gegart ist. Das Huhn kann zusammen mit der Suppe gegessen werden. Diese Menge sollte für zwei bis drei Portionen ausreichen.

Durch meine langjährige klinische Erfahrung habe ich gesehen, dass viele Patienten ihre Schönheits- und Anti-Aging-Ergebnisse durch diese Ernährungstherapien und einfachen Methoden der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) erreicht haben. Ich hoffe, dass diese Informationen für alle nützlich sind und Ihnen dabei helfen, schön und gesund zu bleiben.

Hinweis: Einige der oben genannten chinesischen Kräuter sind vielleicht nicht bekannt, aber viele sind in Reformhäusern und asiatischen Lebensmittelgeschäften erhältlich. Die Körperkonstitution ist bei jedem Menschen anders, daher sollten Sie sich für spezifische Behandlungspläne an einen Arzt wenden.

Über den Autor

Dr. med. Jingduan Yang ist Neurologe, Psychiater und Experte für Akupunktur sowie chinesische und integrative Medizin. Er gründete das Yang-Institut für Integrative Medizin, die Tao-Klinik für Akupunktur und das American Institute of Clinical Acupuncture. Außerdem ist er Leiter des Northern Medical Center in Middletown, New York.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „3 Ingredients Help Reverse Aging and Radiate From the Inside Out“. (deutsche Bearbeitung kr)