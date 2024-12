Manche Männer gewinnen den Kampf gegen ihr eigenes Verlangen

Er ist kein Mönch auf einem Berg und auch kein Asket, der die säkulare Welt meidet. Doch in den vergangenen drei Jahren hat Marcus Gallagher auf Pornografie verzichtet – und er bereut diese Entscheidung nicht.

Wie viele Männer erlebte Gallagher, der aus Gründen der Anonymität ein Pseudonym gewählt hat, seinen ersten Kontakt mit Pornografie in der siebten Klasse. Was zunächst aus bloßer Neugier begann, entwickelte sich bald zu einer angenehmen Ablenkung, später zu einem unwiderstehlichen Drang – und schließlich zu einem ernsthaften Hindernis in seinem Leben.

Mit der Zeit nahm diese Gewohnheit immer mehr Raum ein. Gallagher begann, sich in Gesellschaft anderer, vor allem in der von Frauen, zunehmend unwohl zu fühlen. Hinzu kam ein beständiges, quälendes Pochen in seinem Kopf. „Jede einzelne Minute dachte ich an etwas Sexuelles, meist an Pornografie“, erinnert er sich.

Zu diesem Zeitpunkt begann er, über einen radikalen Schritt nachzudenken: den bewussten Verzicht.

Gallagher ist mit seiner Erfahrung nicht allein. Eine wachsende Zahl junger Menschen schließt sich einem Trend an, der als „Semen Retention“ bekannt ist – zu Deutsch: Ejakulationsabstinenz. Dabei verzichten Männer für eine bestimmte Zeit auf die Ejakulation. Begriffe wie „Semen Retention“ und die dazugehörigen Hashtags sind inzwischen zu populären Themen im Bereich der Männergesundheit in den sozialen Medien geworden, mit Millionen von Aufrufen auf TikTok und Instagram.

Die Gründe für diese Praxis sind vielfältig. Manche Männer sehen darin eine halb scherzhafte, halb ernst gemeinte Herausforderung unter Freunden. Andere erhoffen sich durch den Verzicht eine Steigerung ihres Testosteronspiegels und eine Förderung des Muskelaufbaus – Effekte, die wissenschaftlich bislang nicht belegt sind. Für Männer wie Gallagher jedoch ist diese Praxis weit mehr. Der Verzicht hat ihm nicht nur geholfen, alte Muster zu durchbrechen, sondern brachte auch überraschende mentale Vorteile mit sich.

Pornokonsum kann Hirnschäden verursachen

Auch in Deutschland ist eine deutliche Zunahme der Verbreitung und des Konsums von Pornografie zu verzeichnen.

Nahezu die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen gibt an, bereits mit pornografischen Inhalten in Berührung gekommen zu sein – dies belegt eine aktuelle, repräsentative Umfrage der Medienanstalt NRW. Doch damit nicht genug: Immer häufiger erstellen junge Menschen selbst pornografisches Material und verbreiten es in ihrem Umfeld. Dieses besorgniserregende Phänomen wird als „Sexting“ bezeichnet.

Über 60 Studien belegen, dass der Konsum von Pornografie suchtbedingte Veränderungen im Gehirn verursachen kann.

„Das Gehirn wird empfindlicher gegenüber Pixeln und wird von ihnen stimuliert, im Gegensatz zu Menschen“, erklärte John D. Foubert, Dekan des College of Education an der Union University in Tennessee.

„Pornografie verdrahtet das Gehirn buchstäblich neu“, sagte Clare Morell, eine auf Technologie und psychische Gesundheit spezialisierte Analytikerin, gegenüber Epoch Times. „Es entstehen gewohnheitsmäßige Nervenbahnen, sodass die Person weiterhin auf Pornografie zugreifen muss, da beim Betrachten dieser Art von Inhalten eine so hohe Menge an Dopamin im Gehirn freigesetzt wird.“

Pornografie ist ein „supranormaler Reiz“, der eine unrealistische und übertriebene Version von Sexualität darstellt, mit hochgradig kuratierten, chirurgisch optimierten Körpern, die extreme sexuelle Szenarien durchspielen, so Dr. Donald L. Hilton Jr., Neurochirurg und international anerkannter Experte für die Neurowissenschaft der Pornografie.

Diese visuelle Überreizung kann den normalen Fortpflanzungstrieb überlagern und das Gehirn für authentische menschliche Intimität und Beziehungen desensibilisieren. Fast alles andere erscheint trostlos und nicht erstrebenswert, beschrieb Hilton.

Die Wissenschaft bestätigt dies. Ein erhöhter Pornografiekonsum führt zur Abnahme der grauen Substanz im Gehirn, was einer Hirnschrumpfung gleicht. Doch nicht nur das. Die Empfindlichkeit gegenüber natürlichen sexuellen Belohnungen wird durch den Pornokonsum verringert und die Fähigkeit, Freude an normalen intimen Beziehungen zu empfinden, kann beeinträchtigt werden.

Darüber hinaus erklärte Foubert, dass der Konsum von Pornografie in der Regel zu mehreren negativen Folgen führt, darunter Depressionen, Angstzustände, Stress, soziale Fehlfunktionen, verminderte sexuelle und beziehungsbezogene Zufriedenheit, veränderte sexuelle Vorlieben, schlechte Lebensqualität, Intimitätsprobleme im realen Leben und Einsamkeit.

Von Dopamin zu Destruktion

Allerdings sind sich nicht alle Experten einig, dass der Konsum von Pornografie schädlich ist oder süchtig macht. Nicole Prause, eine Neurowissenschaftlerin, die das menschliche Sexualverhalten, Sucht und Pornografie erforscht, sagte gegenüber Epoch Times, dass das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5; US-amerikanisches Klassifikationssystem der Psychiatrie) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Idee der „Pornografiesucht“ als klinische Diagnose abgelehnt haben.

Prause wies darauf hin, dass Menschen, die glauben, ein Problem mit Pornografie oder Masturbation zu haben, in vielen Fällen mit häufigeren Problemen wie Depressionen zu kämpfen haben. Sie plädiert dafür, die zugrunde liegenden psychischen Probleme anzugehen, anstatt sie als Suchtproblem zu betrachten.

Hilton jedoch stellte die Auffassung infrage, dass Pornografie nicht die Kriterien einer Sucht erfüllt.

Man stelle sich zwei Personen vor, die wie wild auf ihre Computer fixiert sind und beide versuchen, eine zeitweise verstärkte Belohnung zu gewinnen, so Hilton in einem in „Socioaffective Neuroscience & Psychology“ veröffentlichten Artikel. „Die eine schaut sich Pornografie an und sucht nach genau dem richtigen Video für den sexuellen Konsum; die andere ist in ein Onlinepokerspiel vertieft.“

Beide weisen identische Verhaltensmuster auf – sie verbringen Stunden damit, ihrer Sucht nachzugehen, schädigen Beziehungen und sind nicht in der Lage, damit aufzuhören. Hilton wies jedoch darauf hin, dass „das DSM-5 nur das Pokern als Sucht einstuft“. Er argumentiert, dass diese Unterscheidung „sowohl verhaltensbezogen als auch biologisch inkonsistent“ sei, da die Muster zwanghaften Verhaltens und die negativen Auswirkungen auf das Leben ähnlich sind.

Unabhängig von der Sucht erkannte die WHO 2018 die „Störung des zwanghaften Sexualverhaltens“ (CSBD) an und charakterisierte sie als „ein anhaltendes Muster des Unvermögens, intensive, sich wiederholende sexuelle Impulse oder Triebe zu kontrollieren, was zu wiederholtem Sexualverhalten führt“.

Dr. Rena Malik, Urologin, Beckenchirurgin und medizinische Influencerin, erklärte gegenüber Epoch Times, dass sexuelles Verhalten nur dann problematisch wird, wenn es andere tägliche Aktivitäten beeinträchtigt. Sie erklärte, dass dazu „pünktliches Erscheinen am Arbeitsplatz, Produktivität bei der Arbeit, Interaktion mit der Familie, Freunden und Angehörigen oder Intimität mit dem Partner“ gehören.

Wie die TCM sexuelles Verhalten und Energieverlust erklärt

Eine der treibenden Kräfte hinter dem Konsum von Pornografie und der Masturbation ist die Behauptung, dass dies gut für die Gesundheit sei. Die aktuellen wissenschaftlichen Belege für diese Behauptungen sind jedoch weitgehend unschlüssig. In verschiedenen Studien werden sowohl häufige Ejakulation als auch Abstinenz mit gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung gebracht – einschließlich Behauptungen über die Auswirkungen auf den Testosteronspiegel (1, 2, 3, 4), die Fruchtbarkeit, die Spermienqualität, die psychische Gesundheit und den Glücksgrad.

Die traditionelle Medizin, insbesondere die traditionelle chinesische Medizin (TCM), vertritt eine deutlichere Position und warnt vor wahllosem und unkontrolliertem Samenerguss.

„Aktuelle Forschungsergebnisse empfehlen häufige Ejakulation für die Gesundheit der Prostata und zum Stressabbau. Die TCM hingegen legt den Schwerpunkt auf das Gleichgewicht“, sagt Dr. Jingduan Yang, TCM-Lehrer und -Praktiker in fünfter Generation, Facharzt für Psychiatrie und CEO des Northern Medical Center in Middletown, New York.

In der TCM wird sexuelle Gesundheit als ein Gleichgewicht von Essenz (Jing) und Qi, zwei Arten von Energie in unserem Körper, betrachtet. Essenz ist die Kernenergie für Wachstum, Fortpflanzung und Vitalität, während Qi die tägliche Energie ist, die unsere Funktionen antreibt.

Laut TCM gelten die Nieren als Speicher dieser „Essenz“ und jede Ejakulation verbraucht Essenz. Dies liegt daran, dass die Ejakulation körperliche Anstrengung, die Freisetzung von Nährstoffen und lebenswichtigen Flüssigkeiten erfordert, die zur Bildung von Sperma verwendet werden.

„Die Ejakulation löst komplexe Aktivitäten des Nervensystems aus: Das parasympathische (Ruhe- und Verdauungs-)System fördert die Entspannung, während das sympathische (Flucht- oder Kampf-)Nervensystem während der Ejakulation die Kontrolle übernimmt, was zu intensiver körperlicher Anstrengung und Energieabgabe führt. Die TCM betrachtet diese Anstrengung als eine Belastung der Nierenenergie, die, wenn sie zu häufig aufgebraucht wird, mit der Zeit zu Ungleichgewichten oder geringeren Energiereserven führen kann“, erklärt Dr. Yang.

Dies kann zu einem Zustand führen, der als Shenkui, wörtlich „Nierenmangel“, bekannt ist und durch Symptome wie allgemeine Schwäche, Schmerzen im Bewegungsapparat, Schwindel und sexuelle Funktionsstörungen gekennzeichnet ist.

„Die moderne Medizin versucht, dies [die Ejakulation] als natürlich und unschädlich zu rationalisieren, aber aus energetischer Sicht gibt es schwerwiegende kurz- und langfristige Auswirkungen“, sagte Jonathan Liu, ein TCM-Praktiker, gegenüber Epoch Times. „Aus meiner klinischen Praxis weiß ich, dass ein Mangel an Nierenessenz tatsächlich mit einigen Erkrankungen wie Gedächtnisschwäche, Müdigkeit und sogar einigen Demenzfällen zusammenhängt.“

Ryan B. (Pseudonym) gehört zu den vielen Männern, die von einem Energieverlust nach der Ejakulation berichten. „Danach bin ich immer müde – als hätte ich keine Energie mehr“, sagte er der Epoch Times.

„Sexuelles Verhalten dient nicht nur dem Vergnügen, sondern vor allem der Fortpflanzung“, sagte Liu. Er schlägt vor, die Lebensenergie des Körpers zu bewahren, um die Gesundheit zu erhalten.

„Bei Enthaltsamkeit geht es nicht um Entbehrung, sondern um Kultivierung“, sagte Yang. Er schlägt vor, dass diese Kultivierung die Selbstdisziplin fördert und das spirituelle Bewusstsein und die Produktivität steigern kann. Dabei seien jedoch das Gleichgewicht und die individuellen Gesundheitsbedürfnisse entscheidend, fügte er hinzu.

Historisch gesehen haben alle großen Religionen und Philosophien verschiedene Formen der Enthaltsamkeit gefördert und sogar Masturbation strengstens verboten. Im Judentum und Islam wird gefastet und Mäßigung gefördert. Der Hinduismus fördert die Achtsamkeit und Kontrolle über die Sinne. Das Christentum befürwortet den Verzicht auf Sex vor der Ehe.

Diese Praktiken zielen darauf ab, die Energie von der unmittelbaren Befriedigung auf spirituelles, mentales und körperliches Wachstum umzulenken. In den frühen 1800er-Jahren glaubten europäische und amerikanische Ärzte sogar, dass Masturbation zu Wahnsinn führen könnte, was die historische Einstellung zur sexuellen Zurückhaltung widerspiegelt.

Praktische Strategien: Wie man Versuchungen bewältigen kann

Gallagher unternahm jedes Jahr den Versuch, einen Monat lang auf Masturbation zu verzichten. „Ich scheiterte jedes Mal“, gestand er. Doch er blieb beharrlich und gab nicht auf.

Heute, mit 26 Jahren und als Software-Ingenieur tätig, berichtet Gallagher von den positiven Auswirkungen seiner Bemühungen. „Wenn ich jetzt zurückblicke, spüre ich eine deutlich gesteigerte geistige Klarheit“, sagte er. Diese Veränderung brachte ihm nicht nur mehr Selbstvertrauen, sondern auch ein stärkeres Gefühl der Selbstkontrolle.

Justin Lehmiller, leitender Forschungsmitarbeiter am Kinsey Institute und Moderator des „Sex & Psychology Podcast“, erklärte, dass es den Anschein habe, als befinde man sich mitten in einer Krise der Männlichkeit, die die Art und Weise verändere, wie Männer ihren Platz in der Welt finden. Der Trend zur ejakulatorischen Abstinenz sei seiner Ansicht nach Teil einer umfassenderen Bewegung, die darauf abziele, das Konzept der Männlichkeit wiederherzustellen, berichtete er gegenüber Epoch Times.

„Ein Mann, dem es an Sinnhaftigkeit fehlt, lenkt sich mit Vergnügen ab“, sagte Gallagher und fügte hinzu, dass viele Menschen in der modernen genussorientierten Kultur der sofortigen Befriedigung, des Trinkens, Rauchens und Drogenkonsums vertieft sind.

Dennoch glaubt er, dass es Hoffnung gibt. „Es ist unvermeidlich, dass jemand, der am Ende dieses Weges angekommen ist und dessen Hohlheit erkennt, ganz natürlich in die andere Richtung schaut, auf etwas Tugendhafteres und Erfüllenderes“, sagte er. „Wenn das Pendel ein Extrem erreicht, wird es unweigerlich in die andere Richtung ausschlagen.“

Für diejenigen, die einen ähnlichen Weg in Betracht ziehen, schlug Gallagher praktische Schritte für den Ausstieg vor. Zur sofortigen Bewältigung des Verlangens erwähnte er, dass einige seiner Freunde mit körperlichen Aktivitäten wie Liegestützen Erfolg hatten, wenn die Versuchung zuschlug. Er empfahl das Führen eines Tagebuchs als Hilfsmittel, um die Gründe für den Ausstieg zu bekräftigen und über vergangene Entscheidungen nachzudenken.

Er betonte, wie wichtig es sei, die süchtig machende Natur von Pornografie und Masturbation zu verstehen, und ermutigte dazu, die eigene Perspektive zu überdenken, indem man den grundlegenden Zweck und die Auswirkungen des Verhaltens auf das eigene Leben und die eigenen Beziehungen hinterfragt. Vor allem glaubt er, dass Sinnstiftung durch Spiritualität der beste Ausweg ist.

„Eine solche Sucht zu stoppen, ist wirklich schwer, fast unmöglich, ohne die Hilfe Gottes“, sagte Gallagher.

Für manche Menschen kann Abstinenz ein Wendepunkt sein, so Foubert.

Man sollte beobachten, wie sich dies auf die Einsamkeit, Depressionen, Ängste und die intimen Beziehungen zu anderen Menschen auswirkt, und dann entscheiden, welche Auswirkungen man weiterhin in Kauf nehmen möchte, meint Foubert.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Some Men Are Winning the Battle Against Their Own Pleasure“. (deutsche Bearbeitung kr)