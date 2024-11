Mediterrane Ernährung als Schutzschild fürs Gehirn: Neue Studie zeigt verblüffende Effekte

Forscher fanden heraus, dass eine mediterrane Ernährungsweise nicht nur gut für den Blutzucker ist, sondern auch das altersbedingte Schrumpfen des Gehirns verlangsamen kann.

Die Studie, veröffentlicht in der Novemberausgabe des „American Journal of Clinical Nutrition“, zeigte, dass eine Senkung des HbA1c-Werts – ein Marker für die langfristige Blutzuckerkontrolle – dazu beiträgt, das Gehirn jung zu halten, indem es das Schrupfen wichtiger Gehirnregionen wie des Hippocampus, Thalamus und Kleinhirns verlangsamt.

Iris Shai, die leitende Forscherin der Studie und Gastprofessorin für Ernährungswissenschaften an der Harvard University, erklärte in einem Interview, die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die mediterrane Ernährung eine der besten Ernährungsweisen für die Gehirngesundheit sei, vor allem aufgrund ihrer Vorteile für die Blutzuckerkontrolle. Diese Ernährung umfasse viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Nüsse, Samen und Olivenöl sowie moderate Mengen an Fisch und Geflügel.

Ernährung für ein gesundes Gehirn

Die Forscher untersuchten die Gehirngesundheit der Studienteilnehmer vor und nach der Ernährungsumstellung mithilfe von Magnetresonanztomografie. Menschen, die ihre Gehirngesundheit durch die Ernährungsumstellung innerhalb von 18 Monaten verbessern konnten, zeigten auch bessere Werte bei Blutzucker, Insulinresistenz, Nüchternblutzucker und Entzündungsmarkern.

Shai betonte, dass wir das Gehirn langfristig besser schützen könnten, wenn wir auf eine stabile Blutzuckerkontrolle achten.

„Die Ernährung ist ein wesentlicher Bestandteil: Wir haben herausgefunden, dass eine ballaststoffreiche, antioxidative und gesunde Fette enthaltende Ernährung, die nur wenig verarbeitete Lebensmittel und Zucker enthält, die Blutzuckerkontrolle unterstützt. Ein solcher Ernährungsansatz könnte eine einfache und wirkungsvolle Möglichkeit sein, die Gesundheit des Gehirns im Alter zu fördern“, sagte sie.

Obwohl weitere Forschung nötig ist, um die genauen Wirkmechanismen zu verstehen, weisen die Ergebnisse auf neue Ansätze hin, die die Gehirngesundheit gezielt durch Ernährung fördern könnten.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „50 Percent Slower Brain Aging Linked to Blood Sugar Control on a Mediterranean Diet“. (deutsche Bearbeitung kr)