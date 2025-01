Schluss mit mangelndem Selbstwertgefühl

Viele von uns haben schon einmal einen Rückgang des Selbstvertrauens erlebt, hatten Zweifel an ihren Überzeugungen und sind sogar in einen Zustand geringer Wertschätzung für sich selbst geraten. Die Gründe dafür sind oft komplex.

Erkennen Sie Ihren eigenen einzigartigen Wert

Jeder Mensch kommt als einzigartiges Individuum auf diese Welt. Ihr Aussehen, Ihr Geschlecht, Ihr Alter, Ihr Vermögen oder sogar Ihr Wissen können Ihren wahren Wert nicht vollends bestimmen. Jeder von uns hat seine eigene besondere Bedeutung und seinen eigenen Daseinszweck, den es selbst zu entdecken und zu verstehen gilt.

Sie können sich beispielsweise fragen: „Was sind meine Stärken? Welchen einzigartigen Wert kann ich in diese Welt einbringen?“ Am besten ist es, wenn Sie Ihre Schwächen nicht mit den Stärken anderer vergleichen. Konzentrieren Sie sich stattdessen besser darauf, sich zu verbessern und Ihre einzigartige Stärke zu finden.

Negative Einflüsse aus dem Elternhaus überwinden

Manchen Menschen mangelt es an Selbstwertgefühl, weil sie in einem Umfeld aufgewachsen sind, in dem sie ständig kritisiert wurden. Übermäßige Kritik hinterlässt lang anhaltende emotionale und körperliche Traumata, die uns als Erwachsene überempfindlich gegenüber Kritik machen und es uns erschweren, ein echtes Selbstwertgefühl für uns selbst zu entwickeln.

Wir können diese Situation durch Psychotherapien wie die kognitive Verhaltenstherapie verbessern. Solche Therapien können uns helfen, vergangene Erfahrungen positiver zu betrachten. Wir können ihre Auswirkungen auf unser Denken und Verhalten untersuchen und gewissenhaft versuchen zu unterscheiden, was wir beibehalten möchten und was nicht.

Darüber hinaus können wir im klinischen Bereich auch neuroemotionale Therapie, Akupunktur und Atemtherapie miteinander kombinieren. All diese Techniken können dazu beitragen, unsere Reaktionen auf vergangene traumatische Erlebnisse zu mildern, insbesondere unsere emotionalen und körperlichen Reaktionen. Denn oftmals treten solche Reaktionen unterbewusst auf.

Biochemische Faktoren, die das Selbstwertgefühl beeinflussen

Manche Menschen leiden aufgrund eines biochemischen Ungleichgewichts, wie zum Beispiel einer Hypomethylierung, unter einem geringen Selbstwertgefühl. Die Methylierung ist ein biochemischer Prozess, der mit einer Vielzahl neurologischer Erkrankungen in Verbindung gebracht wird.

So können Probleme mit der Methylierung zu einem niedrigen Serotonin- und Dopaminspiegel im Gehirn führen. Bei einer Hypomethylierung kann man sich durch keine Leistung zufrieden und erfolgreich fühlen. Stattdessen hat man das Gefühl, dass man es immer noch nicht gut genug gemacht hat, und hat Angst vor dem Scheitern.

Probleme wie diese können durch eine spezielle Ernährungsumstellung verbessert werden, zum Beispiel durch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel und die Anpassung des biochemischen Gleichgewichts im Körper, sodass unser Gehirn besser funktioniert und wir wieder in einen psychisch besseren Zustand versetzt werden.

Einige Patienten mit Hypomethylierung leiden auch an einem Mangel an Vitamin C und B6 sowie an Pyrolurie, was zu Symptomen wie Reizbarkeit, starken Angstzuständen und heftigen Stimmungsschwankungen führen kann. Manchmal sind diese Menschen nicht in der Lage, dem Druck standzuhalten, der im Zuge ihrer Aktivitäten entsteht, was oft zu Misserfolgen führt und den Vertrauensverlust befeuert.

Einige Studien haben ergeben, dass niedrige Folatwerte mit einem insgesamt reduzierten Methylierungsgrad zusammenhängen und eine Folatergänzung die Methylierung regulieren und Methylierungsanomalien ausgleichen kann, die durch toxische Substanzen oder falsche Ernährung verursacht werden.

Sowohl Hypomethylierung als auch Pyrolurie können durch Blut- und Urintests diagnostiziert und mit bestimmten Nährstoffen behandelt werden.

Der Wert unserer Seele

Unser wahres Wesen liegt in der Tat in unserer Seele. Daher ist das Verständnis unserer Seele, abgesehen von physischen, psychologischen und biochemischen Faktoren, der Kern, um Selbstwertgefühl aufzubauen.

Der Wert unserer Seele hängt nicht von Äußerlichkeiten, unserem Wohlstand oder unseren Leistungen ab, sondern von unserer Fähigkeit, universelle Werte wie Liebe, Toleranz, Mitgefühl und Freundlichkeit zu leben.

Wenn ein Mensch diese Qualitäten durch seine Handlungen, Emotionen und Gedanken verkörpert, strahlt seine Seele auf einzigartige Art und Weise. Dies fördert ein tiefes Gefühl von Selbstvertrauen und schenkt Erfüllung aus dem Inneren heraus.

Unabhängig von den äußeren Umständen können Sie Ihren eigenen einzigartigen Wert entdecken, indem Sie sich der persönlichen Weiterentwicklung, spirituellen Praktiken und der Hilfsbereitschaft gegenüber anderen widmen.

5 Dinge zur Verbesserung des Selbstwertgefühls

Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen können, Ihr Selbstwertgefühl zu verbessern:

1. Ermutigen Sie sich selbst jeden Tag

Schreiben Sie täglich drei Dinge auf, auf die Sie stolz sind, oder lächeln Sie in den Spiegel und sagen Sie sich: „Du bist großartig.“

2. Praktizieren Sie Achtsamkeitsmeditation und Atemübungen

Nehmen Sie sich jeden Tag 10 bis 15 Minuten Zeit, um sich auf Ihre Atmung zu konzentrieren und inneren Frieden zu spüren. Dadurch werden negative Emotionen reduziert.

Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2023 ergab, dass tiefes Ein- und Ausatmen Stress reduziert und Angstzustände lindert. Tiefes Ein- und Ausatmen ist sicher, einfach und kann jederzeit und überall durchgeführt werden.

3. Treiben Sie regelmäßig Sport

Regelmäßige Bewegung stärkt Ihren Körper und gibt Ihnen das Gefühl, Ihr Leben im Griff zu haben.

4. Hören Sie auf zu vergleichen



Hören Sie unbedingt damit auf, sinnlose Vergleiche anzustellen. Vergleichen Sie nicht, treten Sie nicht in Konkurrenz und beschweren Sie sich nicht. Auf diese Weise werden Sie nicht dem hinterherjagen, was andere haben, sondern sich darauf konzentrieren, sich selbst zu entdecken.

5. Akzeptieren Sie Unvollkommenheit

Akzeptieren Sie Ihre sogenannten Unvollkommenheiten. Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Es ist unmöglich, in jeder Situation perfekt zu sein. Akzeptieren Sie daher Ihre Unvollkommenheiten und konzentrieren Sie sich darauf, Ihre Stärken zu maximieren.

Es gibt viele Gründe für ein geringes Selbstwertgefühl, aber durch kognitive Anpassungen, psychologische und physische Behandlung und Arbeit auf der seelischen Ebene können wir uns schrittweise weiterentwickeln. Am wichtigsten ist, dass Sie daran glauben, dass wir alle unseren einzigartigen Wert haben. Das gilt auch für Sie.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Say Goodbye to Low Self-Esteem; 5 Ways to Rebuild Self-Confidence“.