Sechs entzündungshemmende Früchte zur Linderung von Arthritissymptomen

Arthritis umfasst rund 100 verschiedene Erkrankungen, die die Gelenke und umliegenden Gewebe betreffen. Eine häufige Form ist die Osteoarthritis, auch degenerative Arthritis genannt. Sie betrifft typischerweise die Gelenke in den Händen, Knien, im unteren Rücken, im Nacken und in den Hüften und ist derzeit nicht heilbar.

Medikamente können zwar Schmerzen lindern, jedoch den Knorpelschaden an den Gelenken, der sich mit fortschreitendem Alter oft verschlimmert, nicht aufhalten oder rückgängig machen.

Bei Arthritis schädigen Entzündungen die Gelenkknorpel, was zu Schmerzen, Schwellungen, Steifheit und Knochenspornen an den Gelenken führt. Diese Erkrankung kann auch zu Bewegungsverlust, Schlaflosigkeit, Müdigkeit und Depressionen beitragen.

Die Rolle der Antioxidantien

Da oxidativer Stress und Apoptose (Zelltod) wichtige Anzeichen bei der Entwicklung von Osteoarthritis sind, könnte die Abschwächung dieser helfen, besser mit der Krankheit umzugehen. Die Aufnahme einer ausreichenden Menge an Antioxidantien über die Nahrung, um oxidativem Stress und Entzündungen vorzubeugen, kann eine wirksame Strategie zur Linderung von Osteoarthritissymptomen sein.

Studien haben gezeigt, dass polyphenolische Verbindungen in Früchten antioxidative und entzündungshemmende Wirkungen besitzen, die zur Vorbeugung und Linderung von Gelenkdegeneration beitragen können. Insbesondere sechs Früchte haben sich als vorteilhaft für gesunde Gelenke erwiesen und werden von der amerikanischen Arthritis Foundation empfohlen.

Granatapfel

Der Granatapfel wird seit Tausenden von Jahren als Heilpflanze verwendet. Er ist reich an Polyphenolen, darunter Anthocyane und Flavonoide, und bietet antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften.

Der Verzehr von Granatäpfeln kann helfen, den Knorpelabbau und die Produktion von entzündlichen Botenstoffen, die mit Arthritis in Verbindung stehen, zu hemmen. In-vitro-Studien zeigen, dass Granatapfelextrakt Entzündungen unterdrücken und den Knorpelabbau reduzieren kann, wodurch menschlicher Knorpel wirksam geschützt wird, ohne dass dessen Zellen geschädigt werden.

Eine Studie zur antioxidativen Wirksamkeit von polyphenolreichen Getränken in den USA ergab, dass Granatapfelsaft die höchste antioxidative Aktivität aufweist, verglichen mit Rotwein und Säften aus Trauben, Heidelbeeren, Cranberrys, schwarzen Kirschen, Äpfeln und Orangen.

Außerdem zeigte eine klinische Studie mit 38 Patienten mit Knie-Osteoarthritis, dass diejenigen, die sechs Wochen lang täglich 200 Milliliter Granatapfelsaft tranken, eine verbesserte körperliche Funktion und reduzierte Steifheit aufwiesen, begleitet von einer Verringerung der knorpelabbauenden Enzyme und einer erhöhten antioxidativen Kapazität.

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass der Granatapfel positive Wirkungen auf die Verbesserung von Osteoarthritissymptomen hat sowie Entzündungen, oxidativen Stress und Apoptose reduzieren kann, wie eine systematische Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2021 feststellte.

Granatapfel in Salaten oder in Kombination mit Naturjoghurt kann laut Cleveland Clinic die entzündungshemmenden Effekte zusätzlich verstärken.

Avocado

Avocado ist beliebt wegen seines hohen Gehalts an einfach ungesättigten Fettsäuren, Kalium, Vitamin E und Ballaststoffen. Eine Avocado enthält etwa 21 Prozent der empfohlenen täglichen Zufuhr an Vitamin E. Zudem ist die Avocado reich an Carotinoiden, einschließlich Lutein. Sowohl Vitamin E als auch Lutein haben antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften.

Nahrungsergänzungsmittel mit Avocado- und Sojaölen, die häufig zur Linderung von Arthrose eingesetzt werden, enthalten zu einem Drittel Avocadoölextrakt.

Im Jahr 2019 entdeckte eine Forschergruppe der Universität von Pennsylvania, USA, dass auch Avocadokerne reich an antioxidativen Polyphenolen und verschiedenen Phytochemikalien sind und stärkere antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften aufweisen als das Fruchtfleisch der Avocado.

Es wurde nachgewiesen, dass Avocadofruchtextrakt die Produktion von Stickstoffmonoxid und anderen pro-entzündlichen Zytokinen (Proteine), die mit Arthrose in Verbindung stehen, reduziert.

Während Avocadokerne ein natürliches Fungizid namens Persin enthalten, ist dessen Schädlichkeit für den Menschen minimal. Laut Eric Berg müsste eine große Menge konsumiert werden, um eine nachteilige Reaktion hervorzurufen. Daher gilt der Verzehr von Avocadokernen als sicher, sofern sie getrocknet und zu Pulver verarbeitet werden, bevor sie konsumiert werden.

Beeren

Erdbeeren, Cranberrys, Blaubeeren und Himbeeren sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien wie Flavonoiden und anderen Polyphenolen.

Eine klinische Studie hat gezeigt, dass Beeren die Schmerzen und Entzündungen im Zusammenhang mit Arthritis wirksam verringern.

Eine weitere klinische Studie zu Erdbeeren hob ihre Fähigkeit hervor, Entzündungen und den Abbau von Knorpel bei Patienten mit Arthrose zu mindern. Insbesondere konnte gezeigt werden, dass Erdbeeren die Schmerzen der Patienten signifikant reduzieren.

Beeren gehören zu den wirksamsten Lebensmitteln zur Linderung von Schmerzen bei Arthritispatienten, so Dr. Wessam Labib, Direktor der Geriatrie am Fachbereich Familienmedizin der Loma Linda University.

Sauerkirschen

Sauerkirschen sind, wie der Name schon sagt, relativ sauer und können roh gegessen werden. Häufiger werden sie zu Trockenfrüchten, Konfitüren oder Saft verarbeitet. Auch als Kuchenbelag oder -füllung eigenen sie sich hervorragend.

Reich an Polyphenolen und Vitamin C bieten Sauerkirschen starke antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften, was sie zu einem der „Top-Anti-Entzündungsfrüchte“ macht, die von der amerikanischen Arthritis Foundation empfohlen werden.

Eine klinische Studie amerikanischer Forscher ergab, dass Frauen im Alter von 40 bis 70 Jahren mit Arthrose nach 21 aufeinanderfolgenden Tagen des Konsums von Sauerkirschsaft Verbesserungen der Marker für oxidativen Stress und Entzündungen erlebten.

Eine im Jahr 2018 in der Zeitschrift „Nutrients“ veröffentlichte Übersicht stellte fest, dass der Verzehr von Süß- oder Sauerkirschen oxidativen Stress und Entzündungen reduzieren kann, was wiederum hilft, Arthritissymptome zu lindern.

Wassermelone

Die Wassermelone ist vollgepackt mit Antioxidantien wie Lycopin, Vitamin C, Beta-Carotin und Polyphenolen. Diese Verbindungen helfen, die Zellen des Gelenkknorpels vor oxidativem Stress und Entzündungen zu schützen und so Gelenkbeschwerden zu lindern.

Banane

Bananen sind eine gute Quelle für Kalium und Magnesium, die beide die Knochendichte unterstützen und helfen können, Arthritissymptome zu lindern. Eine große Banane kann bis zu neun Prozent der empfohlenen täglichen Zufuhr an Magnesium liefern.

Magnesium ist ein essenzielles Spurenelement, das über die Nahrung aufgenommen werden muss. Der Magnesiumstoffwechsel neigt dazu, mit dem Alter abzunehmen. Studien haben gezeigt, dass eine Supplementierung durch Magnesium möglicherweise zur Vorbeugung oder Verlangsamung des Gelenkknorpelabbaus beiträgt.

Ähnlich wie bei anderen kaliumreichen Lebensmitteln sollten zwei Gruppen von Menschen ihren Bananenkonsum überwachen: diejenigen mit eingeschränkter Nierenfunktion oder Nierenerkrankungen und diejenigen, die blutdrucksenkende Medikamente einnehmen, da diese Medikamente den Kaliumspiegel im Blut erhöhen könnten.

