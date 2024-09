Muskelkrämpfe in den Beinen: Die versteckten Auslöser, die Sie kennen sollten

Muskelkrämpfe in den Beinen sind für viele Menschen ein bekanntes und schmerzhaftes Phänomen. Die plötzlichen unwillkürlichen Muskelkontraktionen können von wenigen Sekunden bis zu mehreren Minuten andauern und hinterlassen oft noch Stunden oder sogar Tage danach ein unangenehmes Gefühl.

Rund 40 Prozent der Deutschen leiden hin und wieder an Wadenkrämpfen. Doch was genau verursacht diese schmerzhaften Verkrampfungen und wie kann man ihnen effektiv begegnen?

Ursachen und Auslöser von Muskelkrämpfen

Muskelkrämpfe treten auf, wenn sich Muskeln plötzlich und ohne bewusste Kontrolle zusammenziehen. Die genauen Ursachen können vielfältig sein und reichen von Überanstrengung und Dehydrierung bis hin zu Elektrolytungleichgewichten im Körper. Auch langes Sitzen oder Stehen in derselben Position, schlechte Durchblutung und sogar bestimmte Medikamente können Auslöser sein.

Wenn ein Muskelkrampf auftritt, ist schnelles Handeln gefragt, um den Schmerz zu lindern und die Muskulatur zu entspannen.

1. Aktivität sofort unterbrechen

Zunächst sollte jede körperliche Aktivität unverzüglich eingestellt werden, da diese oftmals den Krampf ausgelöst haben oder ihn verschlimmern könnte.

2. Sanftes Strecken und Massieren

Ein behutsames Strecken des betroffenen Muskels kann helfen, die Verkrampfung zu lösen. Bei einem Wadenkrampf empfiehlt es sich, das Bein auszustrecken und die Zehen vorsichtig in Richtung Körper zu ziehen. Durch zusätzliches sanftes Massieren wird die Durchblutung gefördert und der Muskel entspannt sich schneller. Bei Zehenkrämpfen können das behutsame Ziehen und Massieren der betroffenen Zehen schnelle Linderung bringen.

3. Anwendung von Wärme oder Kälte

Das Auflegen eines warmen Handtuchs oder einer Wärmflasche kann die Muskulatur entspannen und den Schmerz reduzieren. Sollte der Krampf jedoch mit einer Verletzung oder Entzündung einhergehen, ist die Verwendung von Kälte, etwa in Form eines Kühlpacks, oft effektiver, um Schwellungen zu minimieren und Schmerzen zu lindern.

Vorbeugende Maßnahmen im Alltag

Um Muskelkrämpfen vorzubeugen, können verschiedene Strategien in den täglichen Lebensstil integriert werden.

1. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr

Eine gute Hydration ist essenziell für die Muskelgesundheit. Es wird empfohlen, über den Tag verteilt genügend Wasser zu trinken, insbesondere nach körperlicher Anstrengung oder bei hohen Temperaturen. Elektrolytreiche Getränke können dabei helfen, das Gleichgewicht der Mineralstoffe im Körper aufrechtzuerhalten.

2. Ausgewogene Ernährung mit ausreichend Elektrolyten

Mineralstoffe wie Kalzium, Kalium und Magnesium spielen eine zentrale Rolle für die normale Funktion der Muskulatur. Lebensmittel wie Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Bananen und grünes Blattgemüse sollten daher regelmäßig auf dem Speiseplan stehen. Forschungen aus Japan und Australien haben gezeigt, dass eine ausreichende Elektrolytversorgung die Empfindlichkeit der Muskeln gegenüber Krämpfen deutlich reduzieren kann.

3. Vermeidung abrupter Bewegungen

Plötzliche und unkontrollierte Bewegungen können Muskelkrämpfe begünstigen. Es ist daher ratsam, Positionswechsel langsam und kontrolliert durchzuführen, insbesondere nach längeren Ruhephasen oder während körperlicher Aktivitäten.

4. Muskulatur warm halten

Kälte kann die Muskeln anfälliger für Krämpfe machen. Das Tragen angemessener Kleidung und das Warmhalten von Beinen und Füßen, besonders in kalten Umgebungen oder während der Nacht, kann das Risiko von Krämpfen vermindern.

5. Regelmäßige körperliche Betätigung

Durch kontinuierliches Training wird die Muskulatur gestärkt und ihre ausdauernde Belastbarkeit erhöht. Aktivitäten wie Stretching, Yoga oder moderates Krafttraining können dazu beitragen, die Flexibilität zu verbessern und Krämpfen vorzubeugen.

Heilmittel der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) gegen Krämpfe

In der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) finden Akupunktur, Moxibustion (Stimulation der Akupunkturpunkte durch Wärme) und Tuina (eine spezielle Form der therapeutischen Massage) häufig Anwendung, um Krämpfe zu lindern.

Besonders Tuina gilt als eine der wirksamsten Methoden zur Linderung von Muskelkrämpfen, insbesondere in den Beinen. Zu den wichtigsten Techniken, um die Muskulatur zu entspannen, gehören:

Kneten: Mit den Handflächen oder Fingern wird der betroffene Bereich sanft und mit maßvollem Druck geknetet, wobei übermäßige Schmerzen vermieden werden sollten.

Zupfen: Dabei wird der Muskel mithilfe von Daumen und Fingern gezielt gekniffen und geknetet.

Schieben: Hierbei wird mit dem unteren Handballen entlang der Meridiane Druck ausgeübt, um die Durchblutung zu fördern.

Nach den Lehren der TCM durchziehen Meridiane den menschlichen Körper als Kanäle, durch die die Lebensenergie (Qi) fließt. Die inneren Organe stehen über diese Meridiane mit der Körperoberfläche in Verbindung. Entlang dieser Meridiane befinden sich spezifische Akupunkturpunkte, die jeweils besondere Funktionen erfüllen.

Durch die gezielte Stimulation dieser Punkte, beispielsweise mittels Akupunktur oder Massage, lassen sich Beschwerden behandeln, die in Zusammenhang mit bestimmten Organen stehen. Es ist jedoch von größter Bedeutung, dass Akupunktur stets von einem qualifizierten Akupunkteur oder TCM-Praktiker durchgeführt wird.

Die Moxibustion nutzt die Wärme von verbranntem Beifußkraut (oder auch Moxakraut), um Akupunkturpunkte zu stimulieren. Dies fördert die lokale Durchblutung und kann somit Krämpfe lindern.

Sowohl Akupunktur als auch Moxibustion können gezielt auf die von Krämpfen betroffenen Bereiche angewendet werden. Zusätzlich zeigt die Massage der Akupunkturpunkte Zusanli, Chengshan, Yanglingquan und Taixi nachweislich eine effektive Wirkung bei der Linderung von Krämpfen.

Über den Autor

Dr. Jingduan Yang ist Neurologe, Psychiater und Experte für Akupunktur sowie chinesische und integrative Medizin. Er gründete das Yang-Institut für Integrative Medizin, die Tao-Klinik für Akupunktur und das American Institute of Clinical Acupuncture. Außerdem ist er Leiter des Northern Medical Center in Middletown, New York.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „First Aid Methods and Ancient Remedies for Leg Cramps“. (deutsche Bearbeitung kr)