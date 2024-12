Walnüsse: Ein Nährstoffwunder als natürliche Medizin

Die Walnuss (Juglans regia) gilt als „Königin der Nüsse“ und war schon bei den alten Römern sehr beliebt. Kein Wunder, denn die leckeren Kerne sind ausgesprochen nahrhaft und gesund. Sie liefern jede Menge Vitamine, Mineralien, hochwertige Fette und Ballaststoffe und zeigen viele gesundheitliche Wirkungen wie etwa die Verbesserung von hohem Blutdruck, Blutzucker und Cholesterin.

Ursprünglich kommt die Walnuss aus Asien. Heute wird sie rund um den Globus in fast allen Ländern mit gemäßigtem Klima kultiviert und wächst auch in Deutschland. Die Walnuss wird im Herbst geerntet und kommt daher vor allem in den Wintermonaten auf den Tisch. Sie ist nicht nur eine beliebte Zutat in süßen Backwaren, sondern passt auch in pikante Wintersalate oder als kernige Zutat ins Brot.

Wertvolle Nährstoffe in Walnüssen

Walnüsse, auch Baumnüsse genannt, sind eine hervorragende Quelle für B-Vitamine wie B1, B2, B6 und Folsäure. B-Vitamine unterstützen die Energiegewinnung und Aktivität der Nerven. Vor allem stressreiche Zeiten beanspruchen die Nerven und erhöhen den Bedarf an diesen Vitaminen. Ein Mangel kann sich unter anderem in Erschöpfung, Energielosigkeit, aber auch in einem schwachen Immunsystem zeigen. Die Vitamine B6 und Folsäure unterstützen zudem die Blutbildung und die Produktion des Wohlfühlhormons Serotonin.

Eine Studie hat gezeigt, dass sich der tägliche Genuss von einer Portion Walnüssen von etwas über 50 Gramm positiv auf das Stressempfinden und die psychische Gesundheit auswirkt. Ebenso sollen die Nüsse die Darmgesundheit während stressiger Phasen unterstützen.

Weiterhin befinden sich Vitamin E und Omega-3-Fettsäuren in Walnüssen. Vitamin E ist ein wichtiges Antioxidans, das vor Zellalterung schützt und gemeinsam mit Omega-3-Fettsäuren Entzündungen entgegenwirkt. Omega-3-Fettsäuren tragen zudem dazu bei, erhöhte Cholesterinwerte zu senken.

Auch wertvolle Mineralien befinden sich in Walnüssen. So enthalten sie Calcium, Kalium und Magnesium sowie die Spurenelemente Mangan, Eisen, Zink und Kupfer in nennenswerten Mengen.

Walnüsse besitzen zudem eine hohe Nährstoffdichte. Trotz ihres hohen Fett- und Kaloriengehalts tragen sie überraschenderweise zur Gewichtskontrolle bei. Der Verzehr von Walnüssen kann das Hunger- und Appetitgefühl deutlich reduzieren und so helfen, ein gesundes Gewicht zu halten.

Walnüsse senken das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Eine Studie belegt: Der regelmäßige Genuss von Walnüssen – etwa 56 Gramm pro Tag – kann die Gesundheit unserer Blutgefäße entscheidend verbessern. Dabei spielt das Endothel, eine dünne Zellschicht im Inneren der Gefäße, eine zentrale Rolle. Es reguliert die Gefäßweite und ist essenziell für eine reibungslose Durchblutung.

Schädigende Einflüsse wie ein hoher Konsum von gesättigten Fetten und Transfetten können die Funktion des Endothels beeinträchtigen. Dies kann Ablagerungen an den Gefäßwänden (Arteriosklerose) zur Folge haben und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen.

Walnüsse wirken dem entgegen: Zusätzlich zur Stärkung der Endothelfunktion wurde in der Studie auch eine Senkung des Blutzuckerspiegels und des Blutdrucks festgestellt – wichtige Faktoren für eine stabile Herzgesundheit.

Walnüsse zur Vorbeugung von Krebs

Walnüsse sind nicht nur reich an essenziellen Fettsäuren, sondern enthalten auch eine beeindruckende Vielfalt an bioaktiven Substanzen wie Vitamin E und Polyphenole. Diese wirken antioxidativ und entzündungshemmend, was sie zu wertvollen Verbündeten für die Gesundheit macht.

Besonders hervorzuheben ist das Polyphenol Pedunculagin, das nach dem Verzehr in Ellagsäure umgewandelt wird. Studien zeigen, dass Ellagsäure nicht nur Entzündungen im Körper reduziert, sondern auch die Darmmikrobiotika unterstützt und der Entstehung von Krebserkrankungen entgegenwirken kann.

Walnüsse stärken Nieren und Gehirn

In der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) wird die Walnuss als stärkendes Mittel für den Funktionskreis der Nieren angesehen. Neben den Nieren soll gleichzeitig auch das Gehirn unterstützt werden. Die TCM geht davon aus, dass Lebensmittel, die einem Organ ähneln, genau dieses in seiner Gesundheit fördern. Da die Walnuss dem Gehirn optisch stark ähnelt, wird ihr eine besondere Wirkung auf dessen Stärkung zugeschrieben.

Die moderne Wissenschaft bestätigt, dass sich der Verzehr von Walnüssen positiv auf die Nierengesundheit auswirkt. Außerdem konnte festgestellt werden, dass Walnüsse insgesamt die Gehirnaktivität stimulieren, die Konzentration verbessern und das Nervensystem stärken. Sie heben die Stimmung und wirken Depressionen entgegen.

