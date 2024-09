Ziel im Leben als Gesundheitsbooster: Schlaganfälle und Schlafprobleme deutlich seltener

Studien zeigen, dass ein starkes Gefühl von Sinn und Zweck im Leben nicht nur das allgemeine Wohlbefinden steigern, sondern auch das Risiko für chronische Krankheiten und Sterblichkeit deutlich verringern kann. Menschen, die ihr Leben als bedeutungsvoll und zielgerichtet empfinden, weisen eine bessere körperliche und psychische Gesundheit auf.

Dies geht aus einer Vielzahl von Untersuchungen hervor, die 35 verschiedene Gesundheitsindikatoren berücksichtigen, darunter eine niedrigere Sterblichkeitsrate, verbesserte körperliche Gesundheit und eine gesteigerte Stimmung.

Lebenssinn wird als die persönliche Überzeugung verstanden, dass das eigene Leben bedeutsam ist und klaren Zielen folgt. Christine Frey, zertifizierte Gesundheitsberaterin und Gründerin von „Glowing Older“, betont: „Ein Lebenssinn motiviert uns, morgens aufzustehen und verleiht dem Alltag eine tiefere Bedeutung.“

Oft zeigt sich dieser Sinn in der Unterstützung anderer oder in dem Bestreben, einen positiven Beitrag für die Gesellschaft oder die eigene Gemeinschaft zu leisten. Ein erfülltes Leben bereichert nicht nur das eigene Dasein, sondern strahlt auch positiv auf das Umfeld aus.

Gesundheitliche Vorteile eines starken Lebenssinns

Eine 2022 veröffentlichte Studie im „American Journal of Health Promotion“ mit fast 13.000 Teilnehmern zeigt eindrucksvoll die gesundheitlichen Vorteile eines ausgeprägten Lebenssinns: Menschen mit einem starken Gefühl von Sinn und Zweck im Leben hatten ein um 46 Prozent geringeres Sterblichkeitsrisiko als jene, die weniger Sinn in ihrem Leben sahen. Darüber hinaus wiesen sie:

ein 13 Prozent geringeres Risiko für Schlafprobleme,

ein 43 Prozent geringeres Risiko für Depressionen,

ein 23 Prozent geringeres Risiko für Schlaganfälle,

ein 16 Prozent geringeres Risiko für kognitive Beeinträchtigungen,

ein 28 Prozent geringeres Risiko für körperliche Einschränkungen und

ein 17 Prozent geringeres Risiko für Lungenerkrankungen auf.

Julia Nakamura, Doktorandin der Gesundheitspsychologie an der University of British Columbia, erklärt, dass ein Lebenssinn auf verschiedene Weisen gesundheitliche Vorteile mit sich bringt.

Dazu gehören der Schutz vor Stress durch psychologische Mechanismen, gesündere Lebensgewohnheiten wie regelmäßige Bewegung, niedrigere Entzündungswerte und eine bessere Blutzuckerregulation.

Positive Auswirkungen auf das tägliche Leben

Dr. Sulagna Misra, Expertin für integrative Medizin, betont, dass Menschen mit einem klaren Lebenssinn eine größere Wertschätzung für das Leben entwickeln. Diese positive Einstellung führt häufig zu einem aktiveren Lebensstil, stärkeren sozialen Bindungen und einer optimistischeren Lebenseinstellung.

All dies trägt zu einer besseren Stressbewältigung bei und senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und Bluthochdruck.

Im Gegensatz dazu sind Menschen ohne Lebenssinn oft von Einsamkeit, Depressionen und Ängsten betroffen. Sie ziehen sich häufiger sozial zurück und haben Schwierigkeiten, sich mit anderen zu verbinden oder das Leben zu genießen. Diese Isolation wirkt sich negativ auf die psychische und körperliche Gesundheit aus.

Sinn finden

Den Lebenssinn und die Selbstverwirklichung zu finden, kann für manche Menschen schwierig sein, sagte Misra. Die meisten Menschen haben mehr als nur einen Sinn im Leben.

„Eine Person kann in verschiedenen Rollen einen Sinn finden, zum Beispiel als Mutter oder Frau, während sie gleichzeitig zusätzlichen Sinn durch Weiterbildung, Wohltätigkeitsarbeit oder das Führen eines Unternehmens entdeckt“, erklärte sie. „Der Sinn kann sich auch im Laufe des Lebens und mit den Umständen verändern, während wir älter werden.“

„Verschiedene Aktivitäten auszuprobieren und sich mit unterschiedlichen Menschen zu umgeben, kann dabei helfen, den eigenen Lebenssinn zu entdecken“, fügt sie hinzu.

Misra hob hervor, dass ehrenamtliches Engagement, das Fortsetzen der eigenen Bildung oder der Austausch mit inspirierenden Menschen besonders hilfreich sein können.

„Für manche entwickelt sich der Lebenssinn im Laufe des Lebens allmählich, während es sich für andere als eine kontinuierliche Reise darstellt“, erklärt sie weiter.

Frey betonte, dass eine der größten Fehlvorstellungen beim Thema Lebenssinn die Annahme ist, dieser müsse etwas Großes und Bedeutendes sein – wie etwa wohltätige Arbeit im Ausland, das Retten einer Tierart oder der Einfluss auf politische Entscheidungen.

Ein Lebenssinn kann jedoch auch im Kleinen, im Alltäglichen gefunden werden, erklärte sie. Auch Aktivitäten, die uns Freude bereiten, können einen Lebenssinn darstellen.

Einige Beispiele für sinnstiftende Tätigkeiten im Alltag:

Auch wenn Ihr Job vielleicht gewöhnlich oder eintönig erscheint, kann die Entscheidung, jeden Tag anderen Menschen Mut zu geben, Ihre Einstellung und Ihr Verhalten grundlegend verändern. Durch kleine Akte der Freundlichkeit können Sie das Leben anderer positiv beeinflussen und dabei selbst einen Sinn und Erfüllung finden.

Wenn Sie gerne Großeltern sind, können Sie Sinn in dieser Rolle finden, indem Sie sich entscheiden, ein positives Vorbild für Ihre Enkelkinder zu sein. Bringen Sie ihnen Werte wie Freundlichkeit, Mut, Neugier oder die Bedeutung von Gesundheit bei – all das, was Sie für wichtig halten. Indem Sie die nächste Generation positiv prägen, erfüllen Sie eine sinnvolle Aufgabe.

Wenn Sie durch Ihre Arbeit oder Hobbys praktische Fähigkeiten entwickelt haben, die Sie gerne einsetzen, können Sie diese Fähigkeiten teilen oder zum Wohl anderer anwenden. Dies gibt Ihrem Tun nicht nur eine tiefere Bedeutung, sondern hilft auch den Menschen in Ihrem Umfeld.

„Ich glaube, dass der Lebenssinn oft unterschätzt oder übersehen wird, wenn es darum geht, Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern. Wir konzentrieren uns häufig auf Aspekte wie Ernährung, Bewegung, Schlaf und Achtsamkeit – alles wichtige Themen“, sagt Frey. „Aber einen größeren Grund oder Sinn zu haben, warum wir unsere Gesundheit pflegen, der über den persönlichen Nutzen hinausgeht, ist das, was dem Leben wirklich Bedeutung verleiht und es lebenswert macht“.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Why a Sense of Purpose Transforms Health—and How to Cultivate It“. (deutsche Bearbeitung kr)