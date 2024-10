Autoindustrie: Stellantis-Chef Tavares tritt 2026 ab

Der Chef des multinationalen Autokonzerns Stellantis, Carlos Tavares, tritt Anfang 2026 ab. Tavares werde mit dann 68 Jahren in Rente gehen, teilte der Konzern am späten Donnerstagabend mit. Zudem kündigte Stellantis eine Reihe von sofort wirksamen Personalwechseln in der oberen Managementebene an. Insbesondere ersetzt der bisherige China-Chef Doug Ostermann mit sofortiger Wirkung Finanzchefin Natalie Knight, die wiederum das Unternehmen verlässt.

Ziel sei es, „die Vereinfachung voranzutreiben und die organisatorische Leistung in einem turbulenten globalen Umfeld zu verbessern“, erklärte Stellantis. Das Unternehmen wolle sich „noch stärker auf seine wichtigsten Geschäftsprioritäten konzentrieren und sich den globalen Herausforderungen der Branche stellen“. Der Konzern hatte die erwartete Gewinnmarge für das laufende Jahr deutlich nach unten korrigiert.

Der Portugiese Tavares war 2014 nach einer langen Karriere bei Renault an die Spitze des französischen Konkurrenten PSA (Peugeot-Citroën) gewechselt. Mit der Fusion von PSA mit Fiat-Chrysler wurde er 2021 Vorstandsvorsitzender des daraus entstandenen Stellantis-Konzerns. Weitere Marken der Gruppe sind etwa Opel, Alfa Romeo, Dodge und Lancia. (afp/red)