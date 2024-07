Bahnbauer Alstom erhält Vier-Milliarden-Euro-Auftrag für Züge in Köln

Der französische Bahnbauer Alstom hat den nächsten Großauftrag in Deutschland an Land gezogen. Das Unternehmen mit Sitz in Saint-Ouen-sur-Seine unterschrieb einen Vertrag über insgesamt 90 Züge für das S-Bahnnetz in Köln, wie Alstom am Mittwoch mitteilte. Mit einem Gesamtvolumen von vier Milliarden Euro handelt es sich den Angaben nach um den bisher größten Auftrag Alstoms in Deutschland.

Der Bahnbauer werde Adessia Stream-Züge in zwei verschiedenen Längen an den Zweckverband go.Rheinland und den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) liefern. Die lange Version misst laut Alstom fast 170 Meter und verfügt über elf Wagen; die kürzere Version über neun Waggons mit insgesamt 150 Metern Länge. Ein Zug soll bis zu 1.340 Fahrgäste transportieren können.

Gebaut werden die S-Bahnen an den deutschen Standorten in Hennigsdorf und Bautzen. Der nun geschlossene Vertrag beinhaltet auch die Wartung der Züge über einen Zeitraum von 34 Jahren. Erst vor Kurzem hatte der französische Konzern einen Auftrag über 2,8 Milliarden Euro für die Hamburger U-Bahn erhalten. (afp)