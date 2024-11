„Black Friday“: Verdi ruft zu Streik bei Amazon in Bad Hersfeld auf

Zum Schnäppchentag „Black Friday“ hat die Gewerkschaft Verdi zu Streiks beim Versandhändler Amazon am Standort Bad Hersfeld aufgerufen. Geplant sei an diesem Freitag eine Kundgebung durch die Innenstadt, „um gemeinsam auf die unfairen Arbeitsbedingungen und die Tariflosigkeit beim Amazon-Konzern aufmerksam zu machen“, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft am Dienstag mit. Sie rechnet mit 1200 Streikenden beziehungsweise Teilnehmenden an den Demonstrationszügen.

Verdi ruft regelmäßig zum Arbeitskampf bei dem Onlinekonzern auf. Die Gewerkschaft fordert seit Jahren, die Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels anzuerkennen, und einen Tarifvertrag für gute und gesunde Arbeit.

Amazon verweist im Gegenzug darauf, dass die Beschäftigten von „fairen Löhnen und guten Zusatzleistungen“ profitierten. Der Einstiegslohn bei Amazon in Deutschland liege bei 15 Euro aufwärts, hinzu kämen viele Extras und etwa die Kostenübernahme für das Deutschlandticket. Der Streikaufruf hat demnach keine Auswirkungen auf die Bestellungen: „Kundinnen und Kunden können sich auf schnelle und zuverlässige Lieferungen ihrer Weihnachtsbestellungen verlassen.“ (afp/red)