Japans Börse crasht – DAX rauscht ab – Commerzbank spricht von „schwarzem Montag“

Die weltweiten schweren Börsenturbulenzen erfassen auch den deutschen Leitindex. Er rauscht zur Eröffnung ab.

Nach teils historischen Kursverlusten in Fernost hat der DAX zu Handelsbeginn am Montagmorgen kräftig nachgegeben. Um 9:30 Uhr standen 17.170 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, 2,8 Prozent weniger als bei Xetra-Schluss am Freitagnachmittag.

Zugleich fiel das Börsenbarometer unter die viel beachtete 200-Tage-Durchschnittslinie, die Hinweise auf den längerfristigen Trend an der Börse gibt.

Alle DAX-Titel im Minus

Dabei waren alle DAX-Titel im Minus, am kräftigsten ging es für Rheinmetall, Zalando und Siemens Energy bergab, die in den ersten Minuten über sechs Prozent nachgaben. Vergleichsweise moderate Abschläge von weniger als einem Prozent gab es bei Beiersdorf, Qiagen und Merck.

Frühe Indikatoren sahen den DAX eine Stunde vor Xetra-Start bei 17.230 Punkten, das wären weitere 2,5 Prozent weniger als zum Handelsschluss am Freitag, als die deutschen Standardwerte bereits im Mittel 2,3 Prozent nachgegeben hatten.

Infineon war mit einem Abschlag von 3,4 Prozent nur etwas schwächer als der Durchschnitt. Der Halbleiterhersteller hatte am Morgen zwar einen leicht gestiegenen Umsatz im Vergleich zum Vorquartal gemeldet, er bleibt aber deutlich unter dem Vorjahresergebnis und auch unter den Erwartungen.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,0949 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9133 Euro zu haben.

Der Goldpreis zeigte sich kaum verändert, am Morgen wurden für eine Feinunze 2.444 US-Dollar gezahlt. Das entspricht einem Preis von 71,75 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 76,38 US-Dollar, das waren 43 Cent oder 0,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Börse in Japan

Die Börse in Japan war am Montag gecrasht. Der Nikkei-Index gab bis kurz vor Handelsende etwa 13 Prozent nach auf rund 31.320 Punkte.

Die Commerzbank sprach in einem am Montagmorgen versendeten Newsletter von einem möglichen „schwarzen Montag“. Die Bewertungen am Bondmarkt seien „sehr schnell sehr stark gestiegen“, was sich unter anderem angesichts der Rezessionssorgen wahrscheinlich „auch nicht so schnell umkehren“ werde, so das Geldhaus.

Donald Trump schrieb auf „Truth Social“ von einem Börsencrash: „Die Aktienmärkte stürzen ab, das habe ich euch gesagt. Kamala hat keine Ahnung, Biden schläft tief und fest. Alles ist durch die unfähige Führung der USA verursacht.“

Negative Vorzeichen seit Freitag

Nach den kräftigen Kursverlusten vom Freitag gab es aus Asien bereits negative Vorzeichen und der Bitcoin und andere Digitalwährungen stürzten regelrecht ab.

Zur Handelspause stand der Nikkei-indes am Montagmorgen deutscher Zeit bei 32.248 Punkten satte 4,6 Prozent im Minus, die Australische Börse gab 2,6 Prozent nach.

Dabei war nicht ganz klar, ob die asiatischen Börsen nur die Kursverluste in Europa und den USA vom Freitag noch abarbeiten, oder bereits vorlegen. Beide Märkte eröffneten zunächst nur mit einem kleinen Minus, anschließend ging es in den ersten Handelsminuten rasant nach unten.

Der Honkonger Hang Seng zeigte sich robuster und gab nur einen halben Prozentpunkt nach.

Bitcoin und andere Blockchain-Coins

Wesentlich kräftiger waren die Kursverluste bei den Digitalwährungen: Ein Bitcoin kostete am Montagmorgen teils nur noch knapp unter 51.000 Euro, das waren rund 12 Prozent weniger als am Sonntagmittag und der niedrigste Stand seit Februar. Auch andere Blockchain-Coins wie der Ether gaben kräftig nach.

Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung sackte am Montag im frühen Handel bis auf 53.000 Dollar ab. Das sind rund 8.500 Dollar oder fast 14 Prozent weniger als am späten Freitagabend.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Bitcoin kräftig nachgegeben. Mit dem Minus am Montag fiel der Bitcoin-Kurs zudem auf das Niveau von Ende Februar zurück, nachdem er Mitte März noch auf das Rekordhoch von fast 74.000 Dollar geklettert war.

Für die deutschen und US-Börsen sehen die frühen Händler bislang noch relativ moderate Abschläge. Der DAX wurde gegen 5:30 Uhr beim Broker IG auf 17.580 Punkte taxiert, das wäre ein Rückgang um etwa einen halben Prozentpunkt gegenüber dem Xetra-Schluss vom Freitag. Der Dow wird bei 39.460 Punkten gewettet, das wäre ein Abschlag von 0,7 Prozent. (dts/dpa/afp/red)