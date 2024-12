DB baut WLAN-Angebot auf Bahnhöfen aus

Die Deutsche Bahn (DB) hat angekündigt, das WLAN-Angebot auf ihren Bahnhöfen in den kommenden Jahren „intensiv“ weiter auszubauen. Die Zahl der Stationen, an denen Reisende sowie Besucher kostenlos surfen können, soll von aktuell gut 600 auf über 1.400 im Jahr 2028 steigen, wie die Bahn am Montag mitteilte.

Das Netz „Wifi@DB“ und „mycloud“ sollen dann 80 Prozent der Bahnhofsbesucher nutzen können. Aktuell sind es 50 Prozent.

Die DB erklärte, sie habe sich in den vergangenen Jahren beim WLAN-Ausbau zunächst auf die am meisten frequentierten Haupt- und Knotenbahnhöfe konzentriert, um so die größte Zahl der Reisenden zu erreichen.

Mittelgroße und kleinere Bahnhöfe kommen an die Reihe

Beim Ausbau in den kommenden Jahren liege der Fokus nun auch auf mittelgroßen und kleineren Stationen. Für den Ausbau werden nach Angaben des Unternehmens rund 5.000 Router und 800 Kilometer Kabel verbaut.

Pro Tag sind demnach bundesweit etwa 20 Millionen Reisende und Bahnhofsbesucher an den 5.400 Bahnhöfen der DB unterwegs. Rund ein Drittel nutzen das WLAN vor Ort. (afp/red)