Flugzeuge, Schiffe und Züge: Einige Großaufträge erhöhen Auftragseingang der Industrie

Die Aufträge für Industrieunternehmen in Deutschland sind nach einem deutlichen Rückgang im August im September spürbar gestiegen. Der Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe zog im Vergleich zum Vormonat um 4,2 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte.

Das lag demnach vor allem an Großaufträgen – ohne deren Berücksichtigung betrug das Plus den Statistikern zufolge 2,2 Prozent.

Ohne Großaufträge sank der Auftragseingang im 3. Quartal

Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich stieg der Auftragseingang im dritten Quartal verglichen mit dem zweiten Quartal um 4,2 Prozent, ohne die Großaufträge war er hingegen um 0,6 Prozent niedriger.

Für August revidierten die Statistiker den Rückgang der Aufträge verglichen mit Juli auf 5,4 Prozent statt zuvor 5,8 Prozent.

Die Großaufträge betrafen dem Statistikamt zufolge vor allem den Bereich Sonstige Fahrzeuge, also etwa Flugzeuge, Schiffe und Züge. Auch die Zuwächse von Auftragseingängen in der Automobilindustrie wirkten sich mit einem Plus von 2,9 Prozent im September positiv aus.

Deutliche Rückgänge gab es hingegen bei der Metallerzeugung und -bearbeitung und im Maschinenbau. Der Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sank im September nach vorläufigen Angaben um 1,4 Prozent im Monatsvergleich. (afp/red)