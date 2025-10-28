Gesamten Kopf verloren: Windkraftanlage havarierte

In Kürze:

In NRW bricht der gesamte obere Teil einer noch relativ neuen Windkraftanlage ab.

einer noch relativ neuen Windkraftanlage ab. Die Freiwillige Feuerwehr von Havixbeck hat mehrere Bilder vom Unfallort veröffentlicht.

veröffentlicht. Die Ursachensuche dauert an und die umliegenden Felder müssen von den Trümmern befreit werden.

In der nordrhein-westfälischen Gemeinde Havixbeck liegen seit Montagvormittag, 27. Oktober, die Überreste einer zerstörten Windkraftanlage auf den umliegenden Feldern.

Wenn eine Windkraftanlage havariert, bricht normalerweise nur ein Rotorblatt ab. In Havixbeck, südlich der Ortschaft Hohenholte, traf es jetzt jedoch alle drei Rotorblätter, den Rotorkopf, die Gondel und ebenso den oberen Abschnitt vom Mast. Sprich: Der gesamte Kopfteil der Anlage ist abgebrochen.

Die freiwillige Feuerwehr von Havixbeck hat dazu auf dem Social-Media-Portal Facebook mehrere Bilder veröffentlicht

Gelände unter Hochspannung?

Den Vorfall bemerkten zwei Monteure, die Arbeiten an einer der zwei benachbarten Windkraftanlagen ausführten. Als kurz darauf Feuerwehr und Polizei zum Unfallort kamen , durften sie für einige Zeit das Gelände nicht betreten, da dieses offenbar unter Hochspannung stand. Beim Blick auf die Strominfrastrukturkarte sind 10.000 Volt anzunehmen, da die Anlagen von solchen Leitungen umgeben sind.

Erst als die zerstörte Anlage vom Netz getrennt wurde, war ein gefahrloses Arbeiten möglich. Es gab keine Verletzten.

Jetzt muss der Betreiber die heruntergefallenen Überreste auf den Feldern abtransportieren und entsorgen . Das ist vor allem wegen der großen und kleinen Trümmerstücke der Rotorblätter aufwendig.

Nach Rotorblattbrüchen in Niedersachsen im September 2022 und im Oktober 2023 waren dazu mehrere Dutzend Einsatzkräfte nötig. Sie sammelten die Bruchstücke systematisch mit Schutzanzügen und überwiegend per Hand auf.

Die Suche nach der Unglücksursache läuft bereits. Möglich wären hier Materialermüdung am Mast, Mängel bei der Wartung oder zu starke Belastung durch starke Winde. Letztere hat es in den vergangenen Tagen mehrfach über Deutschland gegeben, was an den Stromertragsdaten zu sehen ist.

Eine der drei Windkraftanlagen (schwarzer Kreis) südlich der nordrhein-westfälischen Ortschaft Hohenholte ist havariert. Foto: Google Maps

Havarie nach 21 Monaten Betrieb