Globaler PayPal-Ausfall: Millionen Nutzer von Login-Problemen betroffen

Am Donnerstag, 21.11., ist es zu einem mehrstündigen Ausfall beim Online-Bezahldienst PayPal gekommen. Das Problem tauchte offenbar weltweit auf. Von etwa 12:17 Uhr Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) an wurden auf Seiten wie „Downdetector“ erste Störungen gemeldet.

Schon bald stieg die Anzahl der Meldungen deutlich an. Betroffen waren mehrere Länder von Deutschland über die USA, die Philippinen, Hongkong oder Brasilien bis hin zu Saudi-Arabien oder Südafrika. Um 12:59 Uhr verzeichnete die Seite „allestörungen.de“ 13.465 Beschwerden, in 92 Prozent der Fälle ging es um Probleme mit dem Einloggen.

In weiterer Folge ging die Zahl der gemeldeten Störungen wieder zurück. Um 14:33 Uhr waren in Deutschland nur noch 450 Meldungen zu verzeichnen. Dies deutet darauf hin, dass die Behebung der Schäden weit fortgeschritten war. Allerdings erklärten im Kommentarforum der Meldeseite Nutzer noch nach 14 Uhr, dass Zahlungen nicht ankämen.

In Ländern wie Saudi-Arabien oder Chile kommt es vereinzelt nach wie vor zu Störungen. Nutzer von X teilten mit, dass einige Lieferdienste umgehend reagiert und PayPal als Zahlungsoption vorübergehend entfernt hätten.

I assume the reported @PayPal global outage explains why it’s been (hopefully) temporarily dropped by @Deliveroo as a payment method in the UK, rather than a permanent change in policy? 😬 pic.twitter.com/Wm2a812FVV

— travelfoodfun (@travelfoodfun_) November 21, 2024