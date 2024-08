Habeck beunruhigt über Lage bei Thyssenkrupp – sieben Manager weg

Nachdem sich die Krise beim Stahlkonzern Thyssenkrupp verschärft hat, zeigt sich auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) beunruhigt.

„Die Situation bei Thyssenkrupp hat sich auf allen Seiten sehr unversöhnlich zugespitzt“, sagte er der „Rheinischen Post“. „Das ist kein guter Zustand.“

„Alle Beteiligten tragen große Verantwortung für die Mitarbeitenden und die Standorte des Traditionsunternehmens und auch für den Stahlstandort Deutschland insgesamt. Sie müssen deshalb dafür sorgen, dass das Unternehmen jetzt schnell in ruhiges und stabiles Fahrwasser kommt.“

Voraussetzung dafür sei laut Habeck „nicht zuletzt ein vernünftiges und konstruktives Miteinander von Arbeitgeber- und -nehmerseite.“

Habeck fordert, trotz aktueller Schwierigkeiten den von Bund und Land mit rund zwei Milliarden Euro subventionierten ökologischen Umbau der Stahlsparte fortzuführen.

„Bund und Land haben konkrete Unterstützung zur Sicherung des Stahlstandortes Duisburg und Nordrhein-Westfalen geliefert. Die Unternehmensseite muss aber eben auch ihren Teil beitragen, damit die Transformation gelingt und eine zukunftsfähige Stahlproduktion am Wirtschaftsstandort Deutschland gesichert wird.“

In den sozialen Medien heißt es unter anderem zur aktuellen Lage des Konzerns, dass „der einst mächtige Industrieriese Thyssenkrupp jetzt an der Börse ohne Wert gehandelt“ werde. „Die Aktien des Unternehmens spiegeln einen negativen Unternehmenswert wider, der auf eine Mischung aus schlechtem Management und den Herausforderungen der Geschäftstätigkeit in Deutschland zurückzuführen ist.“

#Germany where the once-mighty industrial giant #Thyssenkrupp is now trading on the stock exchange at no value. The company’s shares reflect a negative enterprise value due to a mix of poor management and the challenges of operating in Germany. pic.twitter.com/S6e7lrp56K

— zeroleverage (@zeroleverage) August 30, 2024