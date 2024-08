Ifo-Umfrage: Fachkräftemangel hat leicht abgenommen

Der Mangel an Fachkräften und Arbeitskräften hat aus Sicht der Unternehmen zuletzt leicht abgenommen. Wie das Münchner ifo-Institut am Mittwoch auf der Grundlage seiner aktuellsten Umfrage dazu mitteilte, bekommen derzeit 33,8 Prozent der Firmen zu wenige qualifizierte Fachkräfte, in der vorherigen Umfrage im April waren es 34,9 Prozent.

„Die schwächelnde Konjunktur reduziert derzeit auch die Nachfrage nach Fachkräften“, erklärte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe.

Das Problem werde aber wegen des demografischen Wandels „dauerhaft sein“ und sich auch wieder verschärfen, führte Wohlrabe aus.

Besonders betroffen von dem Mangel sind die Dienstleister mit knapp 40 Prozent, wie das ifo weiter mitteilte. Vor allem Personal- und Leiharbeitsfirmen können nicht genug Fachpersonal rekrutieren (rund 70 Prozent).

In der Logistik sind es fast zwei Drittel, in der Industrie ist rund jedes vierte Unternehmen betroffen. (afp/red)