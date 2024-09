Länderdaten deuten auf leicht sinkende Inflationsrate

Die bundesweite jährliche Inflationsrate, die im August bei 1,9 Prozent gelegen hatte, ist im September leicht gesunken. Das deuten bereits erste Zahlen aus den Bundesländern an, die am Montagmorgen veröffentlicht wurden.

Demnach sank die jährliche Teuerung in Baden-Württemberg von 1,5 auf 1,4 Prozent, in Niedersachsen von 2,0 auf 1,7 Prozent und im größten Bundesland NRW von 1,7 auf 1,5 Prozent. In Bayern sank die Inflationsrate von 2,1 auf 1,9 Prozent, in Hessen von 1,5 auf 1,2 Prozent.

Kerninflation ging nicht zurück

Die Verbraucherpreise unter Ausschluss der Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln und Energie – oftmals auch als „Kerninflation“ bezeichnet – ging dagegen kaum oder gar nicht zurück. In Hessen lag sie bei 2,7 Prozent (-0,1), in Bayern blieb sie bei 2,9 Prozent.

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht die vorläufige Schätzung für die bundesweite Inflationsrate im Laufe des Tages, in der Regel gegen 14 Uhr. Die endgültigen Zahlen kommen Mitte des Monats, dabei gibt es aber nur sehr selten Änderungen.

Lesen Sie auch Wirtschaftsforscher: Steigende Insolvenzen sind nur der Anfang

ifo rechnet mit niedrigerer Inflation

Das Münchner ifo-Institut erwartet in den kommenden Monaten niedrige Inflationsraten. Immer weniger Unternehmen wollen ihre Preise erhöhen, wie ein monatlich von den Münchner Wirtschaftsforschern erhobener Index ergab. Im September sank er um 2,3 Punkte auf 13,8. Das ist der niedrigste Stand seit Februar 2021.

Im August war die Teuerungsrate wegen gesunkener Energiepreise deutlich zurückgegangen auf 1,9 Prozent. Erstmals seit über drei Jahren sie damit unter zwei Prozent.

„Die wirtschaftliche Krise verringert die Spielräume für die Unternehmen, ihre Preise anzuheben“, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. „Damit dürfte die Inflationsrate in Deutschland in den kommenden Monaten unter der Zwei-Prozent-Marke bleiben, die die Europäische Zentralbank anstrebt.“

In den konsumnahen Wirtschaftszweigen sank der Index sogar noch stärker: Von 25 auf 18,2 Punkte.

Der Index errechnet sich aus dem Anteil der Unternehmen, die ihre Preise erhöhen wollen in Prozent, abzüglich des Anteils der Unternehmen, die ihre Preise senken wollen. Wie stark die Preise erhöht oder gesenkt werden sollen, wird nicht abgefragt. (dts/dpa/red)