Dieselpreis verzeichnet ersten Anstieg seit zehn Wochen

Der durchschnittliche Preis für Diesel-Kraftstoff in Deutschland ist im Wochenvergleich erstmals seit zehn Wochen wieder gestiegen. Wie der ADAC in München am Mittwoch mitteilte, kletterte der Preis pro Liter im Wochenvergleich um 2,7 Cent auf 1,662 Euro.

Die Kosten für einen Liter Benzin E10 blieben indes weitgehend stabil und betrugen 1,768 Euro im bundesweiten Mittel. Das war ein minimaler Abschlag von 0,1 Cent im Wochenvergleich.

Damit geht der Benzinpreis jetzt seit sieben Wochen zurück. In der Vorwoche hatten sich die Preise noch in beiden Kategorien verringert.

Rohöl treibt Dieselpreis

Auslöser für den höheren Dieselpreis dürfte nach Ansicht des Automobilclubs der ebenfalls gestiegene Rohölpreis sein. Die Sorte Brent verteuerte sich demnach um mehr als drei US-Dollar auf nun über 85 US-Dollar je Barrel.

Ein Liter Diesel kostet jetzt im Schnitt 10,6 Cent weniger als ein Liter E10, nach 13,4 Cent in der Vorwoche. Der Benzinpreis bewegt sich laut ADAC derzeit auf einem „angemessenen Niveau“, Diesel indes sei zu teuer.

Der Automobilclub empfiehlt Autofahrern, am Abend zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr zu tanken. Zu dieser Zeit sei Sprit deutlich günstiger als morgens. Auch zwischen 18.00 und 19.00 Uhr seien die Preise niedriger. (afp/dts/red)