Paket mit mutmaßlichem Brandsatz löst Feuer in Postverteilzentrum aus

In einem Postverteilerzentrum in Nordrhein-Westfalen hat ein mutmaßlicher Brandsatz in einem Paket ein Feuer ausgelöst.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Münster am Sonntag mitteilten, ereignete sich der Vorfall am Samstagnachmittag in dem Zentrum in Greven-Reckenfeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen hätten sich in dem Paket Flaschen mit einer Flüssigkeit befunden. Erste Hinweise deuteten zudem darauf hin, dass auch ein Zünder in der Sendung war. Hinweise auf Urheber und Motiv gab es zunächst nicht.

Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, teilten die Behörden weiter mit. Es sei niemand verletzt worden. Auch das Gebäude sei unbeschädigt geblieben.

Das Landeskriminalamt untersuche nun die Überreste des Pakets, erklärte der zuständige Oberstaatsanwalt Dirk Ollech. Da die Sendung zerstört worden sei, müssten die Ermittler „auf anderen Wegen herausfinden, wer der Absender und der vorgesehene Empfänger war“. (afp/red)