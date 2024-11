Quartalszahlen: Amazon mit starkem Cloud-Geschäft – Apple überzeugt nicht

Der US-Onlinekonzern Amazon hat im dritten Quartal dank guter Geschäfte im Cloud-Bereich die Erwartungen deutlich übertroffen.

Der Konzernumsatz legte nach Angaben vom Donnerstag um elf Prozent auf 158,9 Milliarden Dollar (gut 146 Milliarden Euro) zu, in der für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz wichtigen Cloud-Sparte AWS betrug das Wachstum 19 Prozent.

Der Tech-Konzern Apple übertraf mit seinen Quartalszahlen zwar ebenfalls leicht die Markterwartungen, allerdings maßgeblich wegen gestiegener iPhone-Verkäufe. Apples KI-Pläne überzeugen hingegen bislang nicht.

KI-Cloud hoch profitabel

AWS mit seiner umfassenden Serverinfrastruktur für Cloud-Dienste ist für Amazon entscheidend für die Entwicklung von KI-Anwendungen. Der Konzernbereich, der viele andere bedeutende Onlinefirmen zu seinen Kunden zählt, ist für sich genommen bereits hoch profitabel.

Aus einem Umsatz von 27,5 Milliarden Dollar zog er im dritten Quartal 10,4 Milliarden Dollar Betriebsgewinn – fast zwei Drittel des gesamten Konzerngewinns, der 17,4 Milliarden Dollar betrug.

Lesen Sie auch Ein KI-Bild braucht eine halbe Handyladung

Die großen Tech-Konzerne investieren derzeit massiv in KI und vor allem in energieintensive Rechenzentren. Die starke Performance von AWS kommt daher bei den Anlegern besonders gut an, die Amazon-Aktie legte um mehr als fünf Prozent zu.

Apple-Umsatz stieg um sechs Prozent

Der Kurswert des Konkurrenten Apple ging hingegen leicht zurück – trotz solider Quartalszahlen.

Der Umsatz des iPhone-Herstellers stieg um sechs Prozent auf 94,9 Milliarden Dollar. Infolge eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs ging der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal allerdings um 36 Prozent auf 14,7 Milliarden Dollar zurück.

Die EU-Justiz hatte Apple im September zu einer Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro zuzüglich Zinsen verdonnert.

Apple steigerte den Angaben zufolge den Absatz von iPhones um 5,5 Prozent und auch das Dienstleistungsgeschäft des Konzerns mit Angeboten wie dem App Store oder Musik- und Videostreaming legte deutlich zu.

Beim Zukunftsthema KI wird Apple bislang nicht zu den Pionieren gezählt. Am Montag hatte der Konzern sein erstes generatives KI-System auf seinen Smartphones, Computern und Tablets ausgerollt.

Die breite Einführung von KI soll bei Apple aber „über einen längeren Zeitraum“ erfolgen, wie Finanzvorstand Luca Maestri sagte. (afp/red)