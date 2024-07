Starker Ausbau der Solarenergie – vor allem auf Freiflächen und Firmendächern

Im ersten Halbjahr nahm die Leistung dieser Anlagen in Deutschland rund um 25 Prozent im Vorjahresvergleich zu, wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) am Freitag mitteilte. Wachstumstreiber seien Solarkraftwerke auf Freiflächen und Firmendächern gewesen. Auch auf den Dächern von Eigenheimen werden nach wie vor viele Anlagen installiert – hier ist die Entwicklung aber rückläufig.

Der BSW berief sich auf Daten der Bundesnetzagentur zur Inbetriebnahme von Photovoltaikanlagen mit Registrierung bis zum 18. Juli. Demnach wurden mehr als 4,25 Millionen Photovoltaikeinheiten mit einer Maximalleistung von insgesamt 90,4 Gigawatt installiert.

Dieser Zuwachs erfolgte zu rund 40 Prozent im Heimsegment, zu 21 Prozent auf Gewerbedächern, zu rund 37 Prozent auf Freiflächen und zu rund drei Prozent durch Steckersolargeräte, sogenannte Balkonkraftwerke.

Geringerer Zuwachs bei Eigenheimen

Auf Firmendächern und Freiflächen wuchs die Leistung im Vorjahresvergleich um jeweils 55 Prozent – auf den Dächern von Eigenheimen dagegen nahm sie um fünf Prozent ab. Schon in den vergangenen Quartalen hätten die Installationsbetriebe hier eine rückläufige Nachfrage verzeichnet, erklärte der BSW.

Den Daten der Bundesnetzagentur zufolge sei das von der Bundesregierung für dieses Jahr gesteckte Zwischenziel für die bislang insgesamt in Deutschland installierte Photovoltaik-Leistung in Höhe von 88 Gigawatt inzwischen überschritten, erklärte der Verband. Bis 2030 sollen aber 215 Gigawatt an solarer Kraftwerksleistung installiert sein, das wäre ein Anteil am Stromverbrauch von rund 25 Prozent.

Ausbau soll weiter beschleunigt werden

Dazu müsse der Ausbau weiter beschleunigt werden, betonte der Solarverband. Laut der Umfrage für den BSW befürworten 77 Prozent der Bürgerinnen und Bürger dies auch. Befragt wurden Ende Mai 2132 Menschen; die Umfrage ist laut Verband repräsentativ.

Mit der Einschätzung, wie leistungsfähig eine Solaranlage auf dem Dach ist, liegen demnach die meisten falsch. Nur sieben Prozent der Befragten gaben eine richtige Antwort. Laut BSW reicht eine 70 Quadratmeter große Photovoltaikanlage rechnerisch aus, um den gesamten Strombedarf eines vierköpfigen Haushalts inklusive 20.000 Kilometer Fahrleistung für ein Elektroauto und den Strombedarf für eine Wärmepumpe zu decken. (afp)