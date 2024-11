Tesla-Aktie steigt wegen erwarteten Trump-Siegs deutlich um 13 Prozent

Angesichts des sich abzeichnenden Siegs von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen sind die Aktien des US-Elektroautoherstellers Tesla stark gestiegen.

Tesla-Chef und Hightech-Milliardär Elon Musk ist ein deutlicher Unterstützer Trumps und soll nach dessen Wunsch einen Posten in der künftigen Regierung bekommen. „Ein neuer Stern ist geboren – Elon“, rief Trump am Mittwoch vor seinen Anhängern in Florida, wo er sich zum Sieger der Wahl erklärte.

Der Kurs von Tesla stieg im vorbörslichen Handel an der Wall Street in New York um 13 Prozent. Sie war damit fast 284 Dollar (264 Euro) wert.

Geht Musk in die Politik?

Musk, Chef auch des Raumfahrtunternehmens Space, hatte Trump im Wahlkampf mit Millionenspenden unterstützt. Mitte Oktober kündigte er zudem an, bis zur Wahl täglich eine Million Dollar unter denjenigen zu verlosen, die eine konservative Petition unterschrieben haben und in einem der sieben für die Wahl entscheidenden Bundesstaaten als Wähler registriert sind.

Nach dem Willen Trumps soll Musk in einer künftigen Regierung mit der Bürokratie im Regierungsapparat aufräumen und scharenweise öffentlich Bedienstete feuern.

Damit könnte Musk künftig quasi „dafür zuständig sein, sich selbst zu beaufsichtigen – was ihm potenziell die Macht gibt, alles zu tun, was er will“, hatte Tech-Analyst Rob Enderle gewarnt.

SpaceX und Tesla sind in hochregulierten Branchen tätig und geraten bislang regelmäßig mit den US-Behörden aneinander. (afp/red)