Umsatzsteigerung um 40 Prozent binnen zehn Jahren: Das Geschäft mit Sport boomt

Das Geschäft mit Sport boomt in Deutschland. Der Umsatz von Sport- und Campinggeschäften stieg in den Jahren 2013 bis 2023 preisbereinigt um 41,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Das war ein deutlich stärkerer Anstieg als im Einzelhandel insgesamt, der in den zehn Jahren ein Umsatzplus von preisbereinigt 9,1 Prozent verzeichnete.

Die Geräte in den Läden wie Ski, Tennisschläger oder Laufbänder stammen teils aus Deutschland, teils aus dem Ausland. In Deutschland produzierten 2023 laut Statistik 71 Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten schwerpunktmäßig Sportgeräte – ihr Umsatz betrug fast 846 Millionen Euro. Aus dem Ausland kamen im vergangenen Jahr Sportgeräte im Wert von fast 1,5 Milliarden Euro nach Deutschland – fast die Hälfte davon aus China.

Die deutschen Unternehmen verkauften Sportgeräte im Wert von 1,2 Milliarden Euro ins Ausland. Wichtigste Abnehmerländer waren Österreich, Frankreich und in die Schweiz. (afp)