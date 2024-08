„Anomalie“: Feuerball bei deutschem Raketentest in Schottland – keine Verletzten

Teile einer Rakete des deutschen Raumfahrtunternehemens Rocket Factory Augsburg (RFA) sind bei einem Test auf einer schottischen Insel in einem Feuerball aufgegangen.

Bei der Zündung der ersten Stufe am Saxavord Spaceport sei es zu einer Anomalie gekommen, teilte RFA mit. Es sei niemand verletzt worden. „Die Startrampe wurde gerettet und ist gesichert, die Lage ist unter Kontrolle und jede unmittelbare Gefahr ist gebannt.“

RFA will als erstes Unternehmen eine Rakete von dem neuen Raumfahrtbahnhof auf Unst, der nördlichsten britischen Insel, ins All schicken.

A longer video from the BBC shows the failure at ignition during the Static Fire test. The vehicle tried to depress at the point of the anomaly, but it was then just a progression to the RUD of the entire booster.https://t.co/2eEITjzdcl https://t.co/leFC8APl8B pic.twitter.com/YtjChWPS5w

