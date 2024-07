Boeing lieferte im Juni 44 Maschinen aus

Der von Pannen und Sicherheitsmängeln gebeutelte US-Flugzeughersteller Boeing hat im Juni 44 Maschinen an Kunden ausgeliefert und damit so viele wie in keinem anderen Monat dieses Jahres. Nach Angaben des Unternehmens wurden 35 Flugzeuge vom Typ 737 ausgeliefert, 34 davon eine 737-MAX. Dazu kamen fünf Frachtmaschinen vom Typ 777, drei 787-Dreamliner und eine 767. Mehrere Flugzeuge gingen nach China.

Boeing steht wegen Vorwürfen zu Sicherheitsmängeln an seinen Flugzeugen seit geraumer Zeit unter starkem Druck. Besonders großen Wirbel verursachte ein Vorfall im Januar, bei dem einer 737 MAX 9 von Alaska Airlines während des Fluges eine Kabinentürabdeckung abgefallen war, die Maschine musste notlanden. Die FAA begrenzte daraufhin die Produktion der 737 MAX auf 38 pro Monat und damit auf das Niveau von 2023. (afp/red)