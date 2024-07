Carlsberg kauft Britvic und erweitert Produktpalette um Softdrinks

Die dänische Brauerei Carlsberg mit Marken wie Holsten und Lübzer kauft den britischen Softdrink-Hersteller Britvic. Wie das Unternehmen am Montag in Kopenhagen mitteilte, erzielten beide Seiten eine Einigung zu einer Übernahme in Höhe von 3,3 Milliarden Pfund (rund 3,9 Milliarden Euro). Noch vor gut zwei Wochen hatte Britvic ein Angebot von 3,1 Milliarden Pfund abgelehnt mit dem Argument, damit werde das Unternehmen unterbewertet.

Mit der Übernahme will sich die weltweit drittgrößte Brauerei breiter aufstellen und Softdrinks in das Angebot aufnehmen. Britvic stellt vor allem Säfte, Limonaden und Sirup her und hat unter anderem die Marken Robinsons und Tango im Angebot.

Außerdem hat der Hersteller für Großbritannien und Irland eine Kooperation mit dem US-Hersteller Pepsico und vertreibt auf diesen Märkten etwa die Marken Pepsi, 7Up und Lipton Ice Tea.

Die Übernahme von Britvic werde auch die enge Beziehung von Carlsberg zu Pepsico stärken, teilte das dänische Unternehmen mit. Es gehe letztlich darum, in einem sich konsolidierenden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Britvic legte außerdem am Montag Geschäftszahlen vor: Demnach konnte das Unternehmen seinen Umsatz im Ende Juni zu Ende gegangenen Quartal um 6,3 Prozent auf über 500 Millionen Pfund steigern – nun gehe die wichtige Sommersaison erst los. Sowohl die Papiere von Britvic als auch von Carlsberg konnten an den Börsen in London und Kopenhagen nach der Ankündigung vom Montagmorgen zulegen. (afp/red)